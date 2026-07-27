הגיע למחות נגד צו מנהלי - ונעצר צילום: דוברות חוננו

תושב היישוב איתמר נעצר אמש (ראשון) מול תחנת משטרת אריאל, לאחר שהגיע למקום כדי למחות נגד הארכת מעצר הבית המנהלי שהוצא נגדו.

הצו החדש, שעל גביו חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מורה לצעיר לשהות במשך חצי שנה נוספת בבית הוריו, לאחר שהוצא נגדו צו דומה לפני חצי שנה.

המעצר בוצע בעקבות סירובו של התושב לקיים את הצו במתכונתו הנוכחית. על פי הדיווח, הוריו של הצעיר הבהירו מראש כי הם מתנגדים בתוקף לכך שבנם ירצה את מעצר הבית בנכס שברשותם, וזאת בשל הסבל שנגרם להם כתוצאה מהביקורים וההטרדות התכופות מצד כוחות המשטרה.

הצעיר הבהיר לבלשי ימ"ר ש"י שהגיעו למסור לו את המסמך כי אין ביכולתו לציית לו, שכן כניסה לבית הוריו בניגוד לרצונם מהווה עבירה על חוק הסגת גבול.

מנגד, השוטרים טענו בפניו כי עליו לציית להוראות הצו אף אם הדבר כרוך בעבירה זו. לאחר שלא התקבל כל מענה לטענותיו, הגיע הצעיר לתחנה באריאל ודרש את ביטול המגבלות - ושם נעצר.

בתיעוד מצולם שהפיץ הצעיר, הוא תקף בחריפות את מדיניות הצווים המנהליים שמפעיל אלוף הפיקוד: "היום אבי בלוט שלח את בלשי ימ"ר ש"י להביא לי צו מעצר בית מנהלי. ההורים שלי שלחו מכתב לאבי בלוט והבהירו שבגלל הרדיפה נגדי שפגעה קשות במשפחה שלי הם שאני אהיה במעצר בית אצלהם. כאזרח ישראלי אני מחויב לחוק, אני לא יכול לפרוץ לבית, אני לא יכול להשיג גבול. אנחנו נדרוש ללכת לדיון ולעשות סוף למעצרי בית. לא יכול להיות שבמדינת ישראל ערבים רוצחים יהודים, ואף אחד לא עושה כלום, וכמה יהודים עם פאות נרדפים ע"י השב"כ".

לדברי בני המשפחה, הרקע להתנגדותם הנחרצת נובע מאירוע שהתרחש כחודש לפני כן, בעיצומה של השבת, אז הגיע שוטר מתחנת אריאל לביתם כדי לבדוק את נוכחות הצעיר במקום, ללא צו בדיקה כמתחייב.

המשפחה סירבה לאפשר לשוטר להיכנס עקב חילול השבת וחוסר הסמכות החוקית, ובתגובה פרץ השוטר לבית, שבר את דלת החדר שבו שהה הצעיר והפנה איומים לעברו ולעבר בני משפחתו. כמו כן צוין כי לפני כארבעה חודשים נפצע בן דודו של הצעיר מירי חי שביצע לעברו שוטר בסמוך ליישוב רמת גלעד.

עורך הדין נתי רום מארגון "חוננו", המייצג את התושב, מסר בתגובה לאירועים: "לא ייתכן שאלוף הפיקוד מחליט על דעת עצמו לחייב משפחה שלא חטאה בדבר, לא חשודה בדבר, עם תינוקות רכים, לעבור גיהנום מתמשך של חודשים ארוכים עם ביקורים תכופים של שוטרים שמסבים נזקים כבדים לשגרת החיים של המשפחה וזאת מבלי להידבר ומבלי לבקש רשות מהמשפחה שבנם ישהה במעצר בית בביתם. אנו נמשיך להיאבק כנגד הפרת זכויות האדם ביהודה ושומרון".