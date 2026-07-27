חירט וילדרס ניחם את משפחת מלט: "מיליונים באירופה מרגישים את כאבכם"

יו"ר האופוזיציה בהולנד והמועמד לראשות הממשלה, חירט וילדרס, הגיע יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לנחם את אלמנתו וילדיו של בניהו מלט הי"ד, לוחם כיתת הכוננות שנרצח בפיגוע הירי הרצחני ביום שישי על יד חוות גלעד.

הביקור בשבעה נערך כחלק מביקורו של וילדרס בישראל, המתארח בימים אלה כאורחו של ראש מועצת שומרון. וילדרס מלווה מזה כ-20 שנה בשומרי ראש בשל איומי האסלאם הרדיקלי.

במהלך הביקור סיפרה אלמנתו של בניהו, אסתר, על גבורתו ועל אהבתו לארץ ולמשפחתו: "בעלי היה מצד אחד לוחם דגול, ומצד שני מחובר בכל נימי נפשו לאדמה ולארץ. הוא נולד וגדל במשפחת חקלאים וציונים גדולים, וגם לבנות שלנו בחר לתת שמות שמבטאים את החיבור לארץ - תאיר ארץ ואדמה עברייה.

הוא היה אבא מדהים; אני ארכיאולוגית והייתי הרבה מחוץ לבית, והוא זה שטיפל בבנות, לקח אותן כל בוקר והכין להן אוכל. בזמנו הפנוי המועט אהב לעבוד עם הידיים - הכין מזוזות שאנחנו מניחים בפתח הבית, ותחריטים של הר הבית, קבר יוסף ומערת המכפלה, המקומות הקדושים והשורשים שלנו. הוא תמיד היה הראשון לקפוץ לכל קריאה. כשהיו חדשות שקורה משהו, ידעתי מאה אחוז שהוא שם. הוא תמיד חזר, אז אף פעם לא ציפיתי שזה יקרה. רוחו תמשיך לחיות איתנו תמיד. התחלנו לבנות בית חדש והוא לא הספיק לסיים אותו - אנחנו נסיים אותו, נחיה בו ונמשיך את דרכו".

וילדרס אמר לבני המשפחה: "בעלך היה גיבור אמיתי. קשה מאוד למצוא מילים כדי להקל על הכאב, ובאתי לכאן כדי להביע את הכבוד שלי ולתמוך בכם. כולכם, שחיים כאן ועושים את מה שאתם עושים, גיבורים. אני מאוד גאה בכם. תדעו שמיליוני אנשים גם באירופה תומכים בכם ומרגישים את הכאב שלכם - אתם לא לבד. לעולם אי אפשר לנצח את הרוח".

דגן אמר: "בניהו הי"ד היה אחד הגיבורים, מהראשונים לרוץ לכל אירוע ולכל קריאה - בשריפה הגדולה נלחם מאש לאש תוך סיכון חייו, ויום לאחר מכן מסר את נפשו במאבק בטרור. הוא, אשתו ומשפחתו - גיבורים אמיתיים. אחרי ה-7 באוקטובר ברור יותר מתמיד שהלוחמים והמשפחות האלה בצפון השומרון הם חגורת הביטחון של מדינת ישראל כולה, והם משלמים את המחיר הכבד ביותר.

אני מודה לחברי חירט וילדרס, מנהיג אמיץ ותומך אמיתי של עם ישראל, שבחר לבוא ולחלוק איתנו את הכאב ולחזק את המשפחה. אנחנו נעמוד לצד משפחת מלט, נמשיך לבנות את השומרון ולהחזיר את החיים לצפון השומרון - כי זו הדרך לנצח, ובעזרת ה' ננצח יחד. יהי זכרו של בניהו ברוך".