יְדִידִי רוֹעִי // Yedidi Roi || אלעד גבאי // Elad Gabbay חיבת הפיוט 🎵

אלעד גבאי מגיש את הפיוט "ידידי רועי", מאת רבי ישראל נג'ארה, במסגרת פרויקט "חיבת הפיוט". גבאי משמש גם כקאנון וכמנהל המוזיקלי של ההפקה.

הפיוט, שסימנו "ישראל חזק ב", מבוצע במקאם צבא ועוסק בעם ישראל כצאן ללא רועה, המייחל ונכסף לגאולת דודו, רועה ישראל.

פרויקט "חיבת הפיוט" נוסד מטעם מרכז חיבה הירושלמי ומרכז זלמן שזר, בשיתוף משרד התרבות. הפרויקט כולל מאגר רחב של פיוטים מעדות שונות, העוסקים במעגל השנה ובמחזור חייו של האדם.

ניהול הפרויקט הופקד בידי אליהו גבאי ויוסי אוחנה מטעם מרכז חיבה, לצד אוהד זימרן וצילה ביטרמן מטעם מרכז זלמן שזר. את ההפקה הוביל זכריה קוזלף, ובה השתתפו גם עמית שרון בכלי הקשה, אליהו דגמי בבגלמה, גיל שפירא בגיטרה, אהרון מנחם על ההקלטות והמיקס, ויעקב ינאי ליין על הצילום והבימוי.