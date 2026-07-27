בצהרי יום שישי, עוד לפני שהתפרסמו שמות ההרוגים בפיגוע הנורא בשומרון, כבר החל מסע הדה-לגיטימציה והטיהור הרעיוני של המרצחים.

חברי כנסת וכאלה שמכוונים לתפקיד בסיעת הדמוקרטים היו נותני הטון המרכזיים, אבל לא רק, אליהם הצטרפו גם לא מעט פרשנים ועיתונאים, בקמפיין שקשה להגדיר אותו אחרת מאשר התרת דם של מי שמחובר לחזון ארץ ישראל השלמה.

בין אם מדובר באלון בן דוד שהסביר בארשת נפוחה מחשיבות בחדשות 13 שהוא "לא יודע אם זה תיאור של פיגוע" ובין אם באורלי וילנאי שאספה רעיונות מתחום הלמדנות וטענה שפיגוע דורש "כוונה תחילה" והמחבל המתועב "לא בא לעשות פיגוע", ומי זוכר את בוגי יעלון, שפעם עוד היה נחשב כאן לאיש ימין מתון (וגם אלוף פיקוד מרכז לשעבר) שהסביר "זה לא פיגוע, זה חיכוך שישראלים יזמו".

אבל זה כלום ושום דבר מול התחרות ה'דמוקרטית' של יאיר גולן וחבריו. הראשון קפץ והאשים את נתניהו וכץ ש"הדם על ידיהם", וסגניתו, נעמה לזימי, מיהרה להסביר שמדובר ב"פשיזם ולאומנות משיחית" והצהירה ש"לא נאפשר להפוך את ילדינו לחברת האבטחה הפרטית של פורעי הגבעות במאחזים הלא חוקיים, שמבצעים טרור יהודי בשטחים באין מפריע", לא פחות.

על הגל עלה גם משה רדמן, שהאשים את התקשורת בלא פחות ממסגור והתמסרות ל"נרטיב של המתנחלים" וקרא "להפסיק לשתף פעולה עם הפנטזיות המשיחיות של כל מיני קבוצות הזויות של מתנחלים". הגדיל לעשות הכוכב החדש של המפלגה, יא יא פינק, שמיהר להזהיר בציוץ מיוחד מפני "טרור יהודי בשעות הקרובות" וכל זה כשהדם של שני הנרצחים היהודים טרם יבש.

כל זה כמובן לא חדש, אלו האנשים ואלו דעותיהם, אבל כשחושבים על אותם אלפי תושבי יהודה ושומרון, באריאל ובאפרת, בקרני שומרון ובאלון מורה, באלפי מנשה ובאלון שבות, שרבים ותמימים מהם ומבני משפחותיהם עשויים להצביע בבחירות הקרובות לאיזנקוט או לבנט, ללפיד או לאיווט, מתוך מחשבה תמימה שהם 'ימניים' באמת והם יביאו פתרון באיזו סוגיה שקרובה ללבו של המצביע (גיוס חרדים, למשל, כי כולנו זוכרים איך ממשלת בנט-לפיד קידמה את הנושא...), ואז יתעוררו לבוקר שאחרי, כשיאיר גולן וחבריו הם חלק אינהרנטי ומרכזי בממשלה שהם עצמם בחרו, והם מחזיקים בתיקים מרכזיים וברי השפעה על ההתיישבות היהודית, מתמלאים רחמים.

כשמבינים שהחבורה המסוכנת הזו עוד עשויה להיות סמן מתון יחסית בממשלה העתידית, שעשויה להישען גם על אצבעו של עופר כסיף למשל, זה שטרח בסוף השבוע והסביר שמה שהיה הוא בכלל "טרור של מתנחבלים", כלשונו הזהב, "פיגוע של מתנחבלים נגד פלסטינים, זה לא היה טיול אלא סיור מאורגן פרובוקטיבי של מתנחבלים אלימים", אז אפשר רק לדמיין את ההשלכות של הקמת ממשלה כזו.

האם מוסר ההשכל חלחל ללבבות? האם מי שצריך להבין את חומרת האירוע הבין? האם בכל זאת נראה בקלפיות ביהודה ושומרון פתקים שיובילו בעקיפין לפגיעה בהתיישבות עצמה? ימים יגידו.