עבור רבים, נחלאות היא השכונה הציורית הצמודה לשוק מחנה יהודה, עם הסמטאות הצרות, בתי האבן והאווירה הירושלמית הייחודית.

אלא שמאחורי המראה האחיד לכאורה מסתתר סיפור מורכב הרבה יותר: נחלאות היא למעשה מארג של לא פחות מ-32 שכונות היסטוריות שונות.

השכונות נבנו החל משנת 1875 ועד אמצע המאה ה-20, וכל אחת מהן צמחה מתוך קהילה אחרת. תימנים, פרסים, כורדים, חלבים, אשכנזים וספרדים הקימו בהן את בתיהם, ובמהלך השנים התחברו השכונות זו לזו ויצרו פסיפס ירושלמי שהפך לכור היתוך ישראלי.

ביום רביעי הקרוב, ערב ט"ו באב, תקיים קהילת "יותר נדל"ן משכל" סיור מודרך בסמטאות נחלאות בהובלת מורה הדרך אביחי אברהם ויזם הנדל"ן דביר דימרי.

הסיור צפוי לחבר בין העבר להווה: לצד ההיכרות עם הסמטאות העתיקות, ההיסטוריה והמורשת של השכונה, יוצגו גם פרויקטים שביצעה החברה בלב נחלאות וההתפתחויות הנדל"ניות באזור.

מספר המקומות מוגבל - להרשמה לסיור לחצו כאן>>>

"נחלאות היא הלב הפועם של ירושלים", אומר דימרי. "מצד אחד שכונה שמוקפת במיליון מ"ר של מגדלים ברובע הכניסה לעיר, ומצד שני שומרת על בנייה נמוכה, שימור וסמטאות מלאות נוסטלגיה".

לדבריו, השילוב הזה משפיע גם על הביקוש לנכסים בשכונה. "מלאי הקרקעות בה מצומצם והביקושים - מצד תיירים, סטודנטים, זוגות צעירים ותושבי חו"ל - רק הולכים וגדלים. זה מה שהופך אותה לאחד מאזורי ההשקעה המבוקשים ביותר בירושלים".

דימרי מספר כי בימים אלה מושק בנחלאות פרויקט חדש הכולל בניין קטן ובו שבע דירות בלבד. "בעיניי אין דרך טובה יותר להבין את זה מאשר לחוש את השכונה והפרויקט ברגליים", הוא אומר.

הסיור ייצא ביום רביעי בשעה 18:30 ויתקיים ללא עלות, אך ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש ובהגעה זוגית - ברוח ט"ו באב. מספר המקומות מוגבל.

מספר המקומות מוגבל - להרשמה לסיור לחצו כאן>>>