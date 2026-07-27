השר בן גביר: ברגותי ניסה לאחד את המפלגות הערביות - כדי להילחם נגדי ועידת "ידיעות אחרונות"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, חשף היום (שני) בראיון בוועידת "ידיעות אחרונות" כי המחבל מרואן ברגותי הכלוא בישראל העביר פנייה למפלגות הערביות באמצעות עורכי דינו שיפעלו להתאחד.

בן גביר סיפר כי ברגותי ביקש מהמפלגות לאחד כוחות פוליטיים, במטרה להפעיל לחץ ולהשיב את תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים למתכונת שהייתה נהוגה בעבר, בטרם השינויים והרפורמה שהוביל השר במערך שב"ס.

במהלך הראיון התייחס השר בן גביר למידע שחשף ואמר: "זה מבחינתי הסימן לכך שאני צדקתי וצודק בכל מה שעשיתי בבתי הכלא. תשע פעמים ניסו לרצוח אותי, כי הם יודעים שאצלי אין מרמלדות ואין שוקולדות. ישראל היתה גן עדן למחבלים, זה נגמר".