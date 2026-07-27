עופר וינטר תוהה: איפה ההרתעה? ללא

תא"ל (במיל') עופר וינטר פרסם היום (שני) סרטון ובו העלה תהיות באשר לתגובת צה"ל לפיגוע הקשה ליד חוות גלעד בו נרצחו בניהו מלט ורס"ן יובל עזרא הי"ד.

"עברו כמה ימים מאז הפיגוע הנורא בשומרון, ובתי המחבלים עדיין עומדים על תילם. בינתיים יוצאים תדרוכים, שצה"ל ממפה, צה"ל אוטם. תגידו לי, כך הורסים בית של מחבל?", שאל וינטר.

הוא הדגיש "ראינו בשלוש שנים האחרונות שכשצה"ל מקבל הוראה לזרבב, הוא יודע לזרבב, בתוך שעה, בלי מיפויים ובלי איטומים".

וינטר הציג בתים שצה"ל תקף בעזה. "ככה נראה בית הרוס של מחבלים, וכך חייב להיראות הבית של המחבלים מהישוב תל. לא היום, אתמול. רק כך יוצרים הרתעה".