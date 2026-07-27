כוחות הביטחון השלימו מהלך מבצעי ומודיעיני נרחב, במסגרתו נעצרו ארבעה מחבלים שהיו מעורבים בתקיפתו ובחטיפת נשקו של חייל צה"ל ששהה בחופשה בסוף השבוע בסוסיא.

הפעילות בשטח החלה מיד לאחר התרחשות האירוע בשבת. הכוחות שהוזנקו לגזרה פתחו בסריקות מקיפות, שבמהלכן הצליחו לאתר את הנשק שנחטף ולעצור שני מחבלים ראשונים שהיו מעורבים בתקרית.

המצוד נמשך במהלך הלילה שבין ראשון לשני, כאשר לוחמי יחידת דובדבן פשטו על יעדים בעיר יטא שבגזרת חטיבת יהודה. במהלך הפעילות הממוקדת עצרו הלוחמים מחבל נוסף שהיה חלק מהחוליה שביצעה את חטיפת הנשק.

מוקדם יותר היום, נוכח המשך הסריקות והלחץ המבצעי שהפעילו הכוחות במרחב, המחבל הרביעי שהיה מעורב בתקיפת החייל בחר להסגיר את עצמו לידי כוחות המנהל האזרחי.

כל החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה של כוחות הביטחון.

התקרית התרחשה בעימות שפרץ לפני יציאת השבת באזור סוסיא שבדרום הר חברון וכלל יידוי אבנים. במהלך העימות חטף מחבל נשק מצעיר ישראלי כבן 25, חייל בחופשה. הנשק אותר בהמשך על ידי כוח צה"ל.

הצעיר נפצע בראשו כתוצאה מפגיעת אבן, וצוות מד"א פינה אותו במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע.