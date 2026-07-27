הרב יגאל שנדורפי - מדוע הרב עמוס גואטה זצ"ל בחר להסתלק דווקא באופן מזעזע הזה?

חודש לאחר פטירתו של הרב עמוס גואטה, ראש ישיבת נחליאל הרב יגאל שנדורפי חוזר לדמותו ולדרך המיוחדת שבה בחר לפעול במשך שנים - הרחק מאור הזרקורים, בקרב אנשים שלא תמיד נמצא מי שיפתח בפניהם את הדלת.

בדבריו תיאר הרב שנדורפי את הרב גואטה כמי שלא נרתע דווקא מהמקרים המורכבים ביותר. הוא קיבל אליו אנשים שהתקשו להשתלב במסגרות אחרות, ליווה אותם ובחר לשאת גם במחיר ובקשיים שהיו כרוכים בכך.

"תראה את מי הוא קירב", אמר הרב שנדורפי, והסביר כי בעיניו דווקא הבחירה הזאת מספרת יותר מכל על אישיותו. "כל הזמן עבד לכפר על העולם ולטפל בכל האנשים שהכי קשה להם. הוא רצה לכפר על עם ישראל באופן הזה".

הרב שנדורפי העניק משמעות רוחנית גם לנסיבות פטירתו של הרב גואטה. לשיטתו, הסתלקותו אינה מנותקת מהדרך שבה חי ומהשליחות שקיבל על עצמו לאורך השנים. "גם אני בשר ודם לקחתי על עצמי דבר כזה", אמר במסגרת הדברים, ותיאר את פועלו של הרב גואטה כניסיון מתמשך ללמד זכות על עם ישראל ולהביא כפרה.

אך מאחורי הפעילות עם אנשים בשולי החברה עמדה, לדבריו, גם דמות תורנית יוצאת דופן. הרב שנדורפי סיפר כי הרב גואטה היה בעל בקיאות רחבה בספרים רבים, עד כדי כך שהיה מסוגל לזהות ולתקן טעויות בקריאת התורה מתוך זיכרונו.

לצד ידיעותיו בתורה, סיפר הרב שנדורפי על כוח מיוחד שייחס לברכותיו ולתפילותיו של הרב גואטה. לדבריו, בתקופה שבה היה הרב גואטה בחיים התרחשו בישיבת נחליאל כמה התפתחויות חיוביות ובלתי צפויות, שאותן הוא קושר לזכותו ולתפילותיו.

אחת הדוגמאות שהביא הייתה אישור תקציבים משמעותיים לישיבה, שלדבריו הגיע ממקום בלתי צפוי לחלוטין. "שר ממפלגה שהיא לא דווקא אוהדת מתנחלים חתם לנו על סכומים דמיוניים", סיפר.

הרב שנדורפי נזכר גם בביקור בחצרו של הרב גואטה ובהתרשמות מאורח החיים הפשוט שבו חי. בעיניו, הפשטות הזאת עמדה בניגוד לעוצמת העשייה ולהיקף האנשים שמצאו אצלו בית ומקום.

בסופו של דבר, את מפעל חייו של הרב גואטה בחר הרב שנדורפי לתמצת במשפט אחד, פשוט וקצר, שמבחינתו אומר הכול: "הוא פשוט קירב את כולם".