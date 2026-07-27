אחרי מאות אזרחים שנפגעו, מסמכים מזויפים, זהויות גנובות והליכים משפטיים ממושכים - מהלך חדש מבקש להציב מחסום בפני אחת משיטות ההונאה שפגעו בשנה האחרונה בבעלי כלי רכב בישראל.

לדברי הח"כ לשעבר אביר קארה, כבר בשבוע הבא צפויה להיכנס לפעולה מערכת שתאפשר לכל אזרח לחסום מראש את האפשרות להעביר בעלות על רכבו באמצעות האזור האישי הממשלתי. המהלך נועד להקשות על עבריינים לבצע העברת בעלות במרמה ללא ידיעתו של בעל הרכב.

קארה מספר כי במשך יותר משנה הוא עוסק במקרים שבהם נעשה שימוש בזהויות גנובות ובמסמכים מזויפים לצורך ביצוע העברות בעלות, בין היתר בסניפי דואר ישראל.

בחלק מהמקרים, לדבריו, גילו אזרחים כי על שמם נרשמו כלי רכב שמעולם לא רכשו, בעוד אחרים נאלצו להוכיח כי רכב שהיה בבעלותם הועבר לאחר ללא הסכמתם. חלק מהנפגעים נדרשו להתמודד גם עם הלוואות ועם הליכים משפטיים שנקשרו לעסקאות שלטענתם כלל לא ביצעו.

למרות הזמן שחלף מאז החלה הפרשה, קארה אומר כי מבחינת חלק מהנפגעים היא עדיין רחוקה מסיום. לדבריו, הוא מטפל כיום בכ-20 מקרים פתוחים של אזרחים שטרם הצליחו להשיב את הבעלות על רכבם או להוכיח שלא נטלו הלוואות ולא רכשו את כלי הרכב שנרשמו על שמם.

במסגרת המאבק בתופעה פנה קארה למנכ"ל דואר ישראל ולגורמים מקצועיים במשרדי הממשלה והציג שורה של הצעות שנועדו לסגור את הפרצות שאפשרו את ביצוע ההונאות.

אחד הפתרונות המרכזיים שהעלה היה יצירת אפשרות פשוטה עבור בעל הרכב עצמו: חסימה יזומה של העברת בעלות באמצעות האזור האישי הממשלתי. כך, במקום לגלות את התרמית לאחר שהבעלות כבר הועברה, ניתן יהיה להציב את החסימה מראש.

לדברי קארה, האפשרות החדשה הושקה בעקבות קידום הנושא וצפויה להתחיל לפעול כבר בשבוע הבא. הוא הודה לאנשי המקצוע במשרד התחבורה, למערך הדיגיטל הלאומי ולמערכת ההזדהות הממשלתית על קידום המהלך.

אם המערכת אכן תצליח לחסום את הפרצה שבה השתמשו מבצעי ההונאות, היא עשויה לחסוך מבעלי רכב לא רק הפסדים כספיים, אלא גם את המאבק המתיש להוכיח כי עסקה שנרשמה על שמם - מעולם לא התרחשה.