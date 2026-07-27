המשטרה מבקשת את סיוע הציבור באיתור עלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, ושני ילדיה, טאלה רייזל בת 3 ונתן יעקב וורונה בן שנה.

חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים מנהלים חקירה בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם בחשד לחטיפת הילדים.

על פי ממצאי החקירה, האם ושני ילדיה נכנסו לישראל באוגוסט 2025 ומאז נעלמו עקבותיהם. במשטרה מעריכים כי ייתכן שהאם והילדים שוהים באזור העיר ירושלים.

לצד פעולות החקירה, המשטרה קוראת לכל מי שמחזיק במידע על מקום הימצאם של האם או ילדיה להעבירו למשטרה. ניתן ליצור קשר עם מוקד 100 של משטרת ישראל או עם היחידה החוקרת בטלפון 02-5391550.