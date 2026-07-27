Zusha & Akiva - Choose Life (Official Audio) || זושא ועקיבא - לבחור חיים (אודיו רשמי)

הצמד המוזיקלי זושא מארצות הברית השיק שיר חדש בשם "Choose Life", בשיתוף הזמר הישראלי עקיבא. לדבריהם, שיתוף הפעולה נולד לאחר שנים של קשר אישי ומוזיקלי בין הצדדים.

לדבריהם, "אנחנו חברים כבר שנים - מחליפים בינינו שירים, רעיונות, והמון הודעות קוליות בשעות מאוחרות של הלילה. השיר הזה חיכה הרבה זמן, ואנחנו נרגשים מעבר למילים לחלוק אותו סוף סוף איתכם".

עוד הוסיפו כי השיר "Choose Life", "קרוב מאוד ללב שלנו. זו תזכורת שאנחנו יכולים לבחור, בכל רגע נתון, להיות ממש נוכחים בחיים שלנו. לא לצפות מהצד, אלא להיות בפנים, עד הסוף. השקענו המון בשיר הזה. מקווים שהוא יגע בכם כמו שהוא נגע בנו".

השיר משלב מילים באנגלית ובעברית, ועוסק בבחירה בתקווה, באמונה ובהתמודדות עם משברים. בין השורות נכללים גם הפסוק "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה" ותיאורים של התמודדות אישית, שירות מילואים, כאב ותקווה, לצד המסר החוזר לבחור בחיים.