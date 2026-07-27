צפו: גל גדות ורותם סלע בסרטוני הבטיחות החדשים של אל על

אל על השיקה סדרת סרטוני בטיחות חדשה שתוקרן בכל טיסות החברה החל מחודש אוגוסט.

הסרטונים החדשים, בכיכובם של רותם סלע, דני אבדיה, גל גדות וליאור רז, מחליפים את סרטון הבטיחות שליווה את נוסעי החברה במשך כעשור בכיכובו של ליאור סושרד.

בחברה ציינו כי בשנים האחרונות הפכו סרטוני הבטיחות של חברות התעופה בעולם להפקות מושקעות המשלבות יצירתיות, הומור וכוכבים מוכרים, במטרה להגביר את הקשב להנחיות הבטיחות. לדבריהם, גם סדרת הסרטונים החדשה נועדה להפוך את תדריך הבטיחות לחוויה עדכנית המותאמת לשנת 2026.

במסגרת המהלך שילבה אל על טכנולוגיית AI מתקדמת בהפקת כעשרה סרטונים שונים, המותאמים ליעדי הטיסה. כך, במקום סרטון אחיד לכל הטיסות, ייחשפו הנוסעים לתכנים משתנים הכוללים אלמנטים ויזואליים שונים, ובחלק מהטיסות גם המלצות ייעודיות בהתאם ליעד.

מנכ"ל אל על, לוי הלוי, אמר, "אנחנו גאים להמשיך ולהביא ללקוחותינו את חוויית הטיסה המתקדמת בעולם. סדרת סרטוני הבטיחות החדשה משלבת יצירתיות, טכנולוגיה ותוכן איכותי, ומאפשרת לנו להעביר את מסרי הבטיחות בדרך חדשנית ורלוונטית, תוך הצטרפות לסטנדרט שמובילות כיום חברות התעופה המובילות בעולם".

הוא הוסיף: "הבחירה בכוכבים ישראלים שהצליחו בזירה הבינלאומית משקפת את הערכים של אל על, מצוינות, חדשנות וגאווה ישראלית, ומעניקה לסרטונים ממד נוסף של חיבור לישראל ולסיפור שאנחנו מביאים לעולם".