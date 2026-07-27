העיתונאי רביב דרוקר מציג בטור שכתב בעיתון "הארץ" תוכנית פעולה עבור מי שעשויים להחליף את הממשלה הנוכחית, להם קרא "גדי איזנקוט ושותפיו".

דרוקר משרטט שורת צעדים מהירים שעל הממשלה הבאה לבצע כדי לעקור את השפעת השר סמוטריץ' וההתיישבות ממוקדי הכוח ביהודה ושומרון, וממליץ לבצע מחטף מהיר בטרם נציגי ההתיישבות יספיקו להגיב.

דרוקר פותח את דבריו בהשוואה בין התנהלותו של יו"ר הציונות הדתית לזו של סטיבן מילר, יועצו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ. "מילר הבין שתחת הלם התבוסה לא יצליח הצד השני להתמודד עם צונאמי הצווים, וטראמפ יוכל לחולל בתוך שבוע שינויים שלא הצליח לבצע בכל הקדנציה הראשונה שלו", כותב דרוקר. לדבריו, "בצלאל סמוטריץ' הבין זאת לפניו. להסכמים הקואליציוניים אחרי הבחירות הוא הגיע מוכן עד לרמת מספר התקנים במשרד הביטחון ולקביעה מי ייתן ייעוץ משפטי למינהלת ההתיישבות".

לאור זאת, קורא דרוקר לגדי איזנקוט ושותפיו הפוליטיים "לוודא שיבואו לא פחות מוכנים". הוא מבהיר כי במקרה של ניצחון בבחירות, "אסור לחכות עם השינויים", ומפרט את הצעדים המיידיים הנדרשים לשיטתו: "יש להחזיר מיד את המינהל האזרחי למתכונתו הקודמת, לפרק את המינהלת של סמוטריץ', לוודא שהיועצת המשפטית של משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים מבינים שיש מדיניות חדשה".

בהמשך הטור, דרוקר אף מסמן קצינים בכירים וקורא למעשה להדחתם: "אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו". בנוסף, הוא יוצא נגד כוחות הכוננות וההגנה ביו"ש וקובע כי "על הרמטכ"ל לוודא שחיילי ההגנה המרחבית חוזרים להיות כוח הגנה על יישובים, ולא מיליציה התקפית".

בנוגע לאכיפת החוק כלפי מתיישבים, מציע דרוקר צעדים חריפים במיוחד מצד השרים הבאים. "שר הביטחון (נפתלי בנט?) צריך להחזיר מיד את המעצרים המינהליים על טרוריסטים יהודים, ככל שהפרקטיקה הזאת מגונה", הוא קובע. "השר לביטחון לאומי (יאיר גולן?) צריך לשנות את מחוז ש"י מן היסוד, וראש הממשלה הבא צריך לוודא שהחטיבה היהודית בשב"כ מקבלת שוב שיניים".

את תוכניתו מסכם דרוקר בקריאה לבצע את כלל המהלכים הללו במכת פתע, במטרה לנטרל את ההשפעה הפוליטית של ההתיישבות. לדבריו, "זה צריך להיעשות באבחה אחת, לפני שהלובי המתנחלי ימצא מסילות ללב הממשלה החדשה. והם תמיד מוצאים".