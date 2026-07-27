מפלגת "תנועה ערבית להתחדשות" (תע"ל), בהנהגתו של חבר הכנסת אחמד טיבי, צועדת לקראת השתלבות ברשימה ערבית משותפת לקראת הבחירות הקרובות לכנסת.

בהודעה שפרסמה ציינה תע"ל כי הסכימה שוועדת ההסכמה הלאומית תסייע בהשלמת המאמצים להגיע לנוסח מוסכם על הקמת הרשימה המשותפת המשולשת, בהשתתפות חד"ש, בל"ד ותע"ל.

תע"ל הוסיפה כי היא מותירה את הדלת פתוחה בפני צירוף אפשרי עתידי של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) לרשימה המשותפת.

את המהלך נימקה תע"ל ברצון לחזק את הייצוג הפוליטי של ערביי ישראל ב"שלב המכריע" של המאבק הפוליטי, באופן שישרת את האינטרסים של החברה הערבית.

לאחרונה הושגו הבנות בין חד"ש לבל"ד על שיתוף פעולה בבחירות לכנסת, אך לא פורסמה הכרזה סופית וחתומה על רשימה משותפת. המשא ומתן עם רע"מ עלה על שרטון, ונראה כי המפלגות הערביות יתמודדו בשתי רשימות נפרדות שיחתמו על הסכם עודפים.

חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הודיע על כוונתו להצטרף לקואליציית שינוי, וייעץ לעמיתיו במפלגות הערביות לשקול לתמוך לאחר הבחירות בהקמת ממשלת מיעוט - ולוּ רק כדי להפיל את ממשלת הימין.