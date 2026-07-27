ח"כ אורי מקלב (דגל התורה) תקף היום (שני) בחריפות את הגישה התומכת בשילוב לימוד התורה עם שירות, במהלך נאום שנשא בפני תלמידים.

מקלב אמר כי הקושי המרכזי מבחינתו נבע מאנשי הציבור הדתי לאומי שקידמו את רעיון השילוב בין לימוד תורה לשירות.

לדבריו, "היו אנשים פוליטיים שאמרו שאפשר גם תורה אבל יחד עם עוד דברים - זה בציונות הדתית, הדבר הזה לא יסולח להם. אנשים הכניסו את זה ואמרו, 'אנחנו לומדים תורה אבל אפשר לעשות את זה גם עם שירות', את הדבר הזה, את הנזק הגדול הזה, עם זה אנחנו מתמודדים".

הרב חיים נבון הגיב: "אלף סליחות, מקלב, אבל לא אנחנו אמרנו את זה, אלא רבי יוסי במסכת יבמות: 'כל האומר אין לי אלא תורה - אפילו תורה אין לו'. מה שכן, אנחנו אלו שפתחו את הגמרא והראו לכולם את הבלוף שלכם, ועל כך התנצלותנו".