האלוף (בדימוס) אביעזר יערי, מבכירי אגף המודיעין בתקופת מלחמת יום הכיפורים, הלך היום (שני) לעולמו בגיל 96.

יערי, יליד קיבוץ מרחביה ובנם של אנדה ומאיר יערי, התגייס לצה"ל בשנת 1948. לאחר שירות ראשוני והשתתפות במלחמת העצמאות, חזר לחיים האזרחיים, אך בהמשך שב לשירות הצבאי ובנה קריירה ארוכה בתחום המודיעין.

יערי שימש כראש ענף סוריה באמ"ן ערב מלחמת יום הכיפורים. על פי ועדת אגרנט, נזקפה לזכותו עצמאות מחשבתית והבנת הקשר בין היערכות הכוחות המצריים והסוריים.

הוא התריע בפני קצין המודיעין של פיקוד הצפון ומפקד אוגדה 252 על ההיערכות הסורית, ובהמשך אף דרש לבצע גיחת צילום כדי לעמוד על היקף ההכנות - אולם ממצאיה הגיעו רק ביום פרוץ המלחמה. לצד זאת, ננזף לאחר שפנה לגורמי פיקוד שלא דרך שרשרת הפיקוד המקובלת.

בהמשך שירותו כיהן כראש הזירה המזרחית באמ"ן, קצין המודיעין של פיקוד הצפון, ראש חטיבת המחקר ומפקד המכללה לביטחון לאומי - תפקידו האחרון בצה"ל בין השנים 1983-1986.

גם לאחר שפשט את המדים לא התרחק יערי מעיסוק בביטחון הלאומי. הוא מונה לממונה על ביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה וכיהן בתפקיד במשך שנים ארוכות. לאחר מכן עסק במחקר אסטרטגי, ובין היתר פרסם מחקרים שעסקו בתהליכי קבלת ההחלטות ובמעמדה של המועצה לביטחון לאומי.

יערי הותיר אחריו שלוש בנות. הוא יובא למנוחות בטקס צבאי ביום רביעי בשעה 10:30 בבית העלמין בקיבוץ מרחביה.