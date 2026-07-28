בן אברהמי, עמית מחקר במרכז ירושלים למדיניות יישומית, מספר בראיון לערוץ 7 על מסמך טורקי שחשף את תכניותיו של נשיא טורקיה, ארדואן, באשר לישראל בכלל ולירושלים בפרט.

"שמנו את ידינו על תכנית מאוד מפורטת שהוכנה על ידי לשכת ארדואן בשפה הטורקית ובשפה הערבית. המסמך פורט את שלבי התכנית הטורקית להעמיק נוכחות ואחיזה בכל המזרח התיכון בדגש על הסוגיה הפלשתינית. בדומה לאיראנים, הכוונה היא לנצל את הסוגיה הפלשתינית כדי להתנחל בלבבות של העולם הערבי ושל המוסלמים באשר הם".

בתוך תכנית זו, מספר אברהמי, "נמצאת ירושלים במוקד העניין של ארדואן ושל אנשיו, והם לא מסתירים את זה גם בהתבטאויות פומביות וגם בתכנית הכתובה. הם שואפים להחזיר את ירושלים למעמדה ההיסטורי כנתונה להשפעה טורקית. אנחנו קוראים לזה נאו-עותומניזם".

על רקע ההתבטאויות המקצינות של ארדואן כלפי ישראל לאורך השנים האחרונות, מחדד בן אברהמי ומציין כי כעת, בתכנית הסדורה, הדברים נאמרים בגלוי ובפומבי ואינם נרמזים. כך גם בולטת ההתערבות הטורקית הגסה בכל המתרחש ביהודה שומרון ועזה. "מבחינתם תכנית השלבים מתחילה בעזה. הם רואים את עצמם כפטרונים העיקריים של הממשל בעזה ביום שאחרי, כולל כוחות צבא וכוחות אזרחיים טורקיים בעזה. משם הם רוצים להניע תכנית פיוס בין פתח' לחמאס, כאשר הם רואים בחמאס כזרוע העיקרית שלהם להעמקת אחיזה בזירה הפלשתינית לקראת השתלטות על כלל הרש"פ ביהודה ושומרון, ומשם קצרה הדרך לירושלים".

לשאלתנו אם התכנית לא איבדה את כוחה לאחר שב"מועצת השלום" של הנשיא האמריקאי לא נכללו בסופו של דבר חיילים טורקיים, כפי שהיו רבים שחששו, אומר אברהמי כי בהכירו את המזרח התיכון ואת השחקנים המתוחכמים שבו, ובהם את ארדואן, הוא יכול בהחלט להעריך שיימצאו לו, לנשיא טורקיה, דרכים עוקפות כדי להגשים את חלומו ותכניתו להצבת מגפיים על הקרקע בעזה וביהודה ושומרון. את זאת, הוא מעריך, יעשה הנשיא הטורקי דרך עמותות סיוע וגופים הומניטאריים. "אנחנו חיבים להיות עם עין פקוחה גם בזירה העזתית גם ביו"ש וגם בירושלים".

על המסמך שבו פורסמו הדברים מציין אברהמי כי מאחר והוא נכתב בשפה הטורקית, הוא לא זכה לביטוי נרחב בתקשורת הבינלאומית ובוודאי שלא בזו הישראלית. מהמסמך עולה מאמץ להכשיר את הלבבות לעימות ישיר עם ישראל, כולל אפשרות לעימות צבאי שכזה. בעיני ארדואן, הצבא הטורקי הוא כזה שבבוא היום יוכל בהחלט להתעמת ישירות עם הצבא הישראלי, ולשם כך מתנהל קמפיין פנים-טורקי להכפשתה של ישראל, ליצירת דמוניזציה לישראל ולישראלים ולהגדרתה של ישראל ככובש אכזר וכאויב לכל דבר ועניין.

בהתייחס לתגובה הישראלית למהלכיו של ארדואן, מביע אברהמי תקווה שאכן נעשים מאמצים לפעולה, גם אם המאמצים הללו סמויים לפי שעה מן העין. "ברור שטורקיה הופכת לזירת איום. כבר זמן רב יש נוכחות של אנשי חמאס ברשות ובסמכות על אדמת טורקיה. אנחנו עוקבים ומנטרים זאת ונצטרך להעמיק את היכולות המודעיניות והאחרות בזירה הטורקית. אני מקווה שהפעם ניתפס מוכנים ולא נהיה מופתעים".

באשר לידידות בין טראמפ לארדואן, מה שעשוי להיחשב כשכפ"צ ביטחוני מפני כוונות מאיימות כלפי ישראל, מזכיר אברהמי כי טראמפ הוא אמנם הידידותי לישראל מבין נשיאי ארה"ב, אך הוא לא יישאר בבית הלבן לעד. משום כך על ישראל הרשמית לעסוק בכך ולהיערך ליום שאחרי טראמפ, היום שבו ייבחר נשיא אחר, בין אם דמוקרטי ובין אם רפובליקני בדלני.