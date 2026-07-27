היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ביקשה מבג"ץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום חוק מח"ש.

בעמדתה טענה כי מדובר בחוק שמטרתו "להטיל מורא על שוטרים, חוקרים ועיתונאים", וכי הוא פוגע בעצמאות מערכת אכיפת החוק.

תגובת היועמ"שית לבג"ץ

לדבריה, ההסדר החדש יוצר פוליטיזציה מובנית של מח"ש ועלול להשפיע באופן מיידי על תיקים רגישים המתנהלים ביחידה, במיוחד בתקופת בחירות. עוד הזהירה כי הותרת החוק על כנו תיצור "אפקט מצנן" על חוקרים ותובעים, לצד כאוס ארגוני ושיתוק עבודת היחידה.

עוד הבהירה בהרב-מיארה כי בניגוד לטענה שמדובר בחוק שתחולתו נדחית, ליבת החוק נכנסת לתוקף באופן מיידי ולכן נדרשת, לדבריה, התערבות שיפוטית דחופה.

היא כתבה, "חוקרים, תובעים, כמו גם כל גורמי החברה שעיסוקם משיק למשפט הפלילי, זקוקים למעטפת הביטחון המוסדית הבסיסית שתבטיח שינהגו בהם בהגינות, ללא הטיה פוליטית. כפי שעלה מהתבטאויות של חברי כנסת בהליך החקיקה, מדובר בהגשמת הרצון של גורמים פוליטיים 'לחקור את החוקרים'".

לפי החוק, המחלקה לחקירות שוטרים תופרד מהפרקליטות ותוכפף לשר המשפטים.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הפתעה! היועמ"שית העבריינית שהפכה את מח"ש לכנופיית פשע פרטית לחיסול חשבונות ותפירת תיקים, נלחמת עכשיו בכל הכוח נגד החוק שיגביל את עבריינותה. בקדנציה הבאה נעשה סוף לעבריינות ולעבריינית!"