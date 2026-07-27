אליהו ליבמן בניחום אבלי משפחת מלט ללא קרדיט

במהלך ניחום האבלים בבית משפחתו של בניהו מלט הי"ד, שנרצח ביום שישי האחרון בפיגוע הירי, נשא ראש מועצת קריית ארבע לשעבר אליהו ליבמן דברים שבהם קשר בין הפיגוע האחרון לרצח אחיו לפני 28 שנים.

ליבמן סיפר כי בעוד שעות ספורות יעלה לאזכרה של אחיו, שניאור שלמה ליבמן הי"ד, שנרצח יחד עם אראל בן נון הי"ד בידי מחבלים שיצאו מהכפר תל.

"יש לנו חשבון משותף, למשפחת מלט ולנו, עם הכפר תל", אמר, והוסיף כי המחבלים נעצרו ובהמשך שוחררו במסגרת עסקת שליט, ובהמשך היו מעורבים גם ברצח בן משפחתו שנקרא על שם אביו.

לדבריו, אילו הכפר שממנו יצאו המחבלים היה נהרס כבר אז, ניתן היה למנוע קורבנות נוספים: "אם היו מחריבים אז את תל, אפשר היה לומר שאחי ואראל היו הקורבנות האחרונים".

ליבמן קרא להשיב את ההרתעה באמצעות גביית מחיר כבד מהטרור ולהקים יישוב במקום לזכרם של בניהו ויובל עזרא הי"ד.

ליבמן פנה גם לבני משפחת מלט בדברי חיזוק ואמונה. הוא אמר כי גם לאחר 28 שנים הכאב אינו חולף, אך הדגיש כי עם ישראל כולו שותף למסעם של בני המשפחה וכי יש להמשיך את דרכו של בניהו מתוך אמונה, גבורה ואחדות.