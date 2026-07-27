רום ברסלבסקי השלים את האות האחרונה מתוך האינסטגרם של רום ברסלבסקי

שורד השבי רום ברסלבסקי שיתף ברשתות החברתיות תיעוד מאירוע הכנסת ספר תורה שנכתב לכבודו.

לדבריו, ספר התורה נכתב בתקופה שבה היה בשבי החמאס ברצועת עזה, כאשר האות האחרונה נשמרה עבורו עד שישוב ויוכל להשלים אותה בעצמו.

את כתיבת ספר התורה יזם צחי אמויאל שהקדיש אותו "לחזרתו המהירה של החייל החטוף רום ברסלבסקי". אמויאל הותיר את האות האחרונה בספר התורה ולא הסכים להשלים את כתיבתו עד לשחרור של רום מהשבי.

בפוסט שפרסם כתב ברסלבסקי, "צחי השאיר אות אחת אחרונה בספר ולא הסכים לסיים לכתוב את הספר עד שאני אצא מבית העבדים, אשתחרר, ואני אגיע לכתוב את האות האחרונה בספר".

הוא הוסיף כי "צחי היה קרוב להתייאש ורצה לסיים את הספר, אך חיכה לי במשך שנתיים שאני זה שאסיים אותו. וזה קרה". עוד הוסיף, "אבא תודה רבה על הזכות להיות בעל ספר תורה".

ברסלבסקי כתב בהתרגשות: "יש לי ספר תורה על שמי", לצד תיעוד מהאירוע שבו השלים את כתיבת האות האחרונה בספר התורה.