התפתחות בחקירת היעלמותו של אלדר דיין, בן 23 מדימונה, הנעדר זה יותר משבוע לאחר שיצא מביתו ולא שב. במסגרת החקירה נעצרו שניים מחבריו של דיין ונלקחו לחקירה.

אחד מהעצורים חשוד במעורבות בקטטה שבה השתתף גם דיין. בשלב זה לא ברור מהו החשד המיוחס לעצור השני במסגרת החקירה.

במקביל ממשיכים החוקרים לבחון את נסיבות היעלמותו של דיין. לפי גרסת אחד מחבריו, השניים המשיכו מאזור פארק הירקון לתחנת דלק פז סמוכה בתל אביב, שם נפרדו.

אמו של דיין טענה כי גרסת אותו חבר השתנתה מספר פעמים מאז נעלם בנה. החקירה נמשכת בניסיון להתחקות אחר נסיבות היעלמותו ומקום הימצאו של דיין.

במקביל, התפתחות נוספת בחקירה נוגעת לרכב שנמצא נטוש בפתח תקווה לפני תשעה ימים כששמשתו מנופצת. במשטרה חושדים כי הרכב, השייך לאימו של אחד העצורים, שימש גם את אלדר, ובתוכו אותרו כתמי דם. בין כיווני החקירה הנבדקים נמצאת גם האפשרות של תאונת פגע וברח.

לדברי אמו, אות החיים האחרון התקבל בהודעה ששלח לחברתו, שבה כתב כי נקלע לקטטה והוסיף: "יש פה בלגן, אנחנו נדבר יותר מאוחר". מאז, לדבריה, הטלפון שלו אינו זמין ולא התקבל ממנו כל סימן חיים.

לדברי האם, דיין יצא מדימונה ביום שלישי שעבר יחד עם חבר, אך לא שב לביתו. היא טענה כאמור כי גרסת החבר השתנתה מספר פעמים והוסיפה: "אנחנו רק רוצים לפתוח קצה חוט, משהו. אין לנו כלום".

בני המשפחה מסרו כי המקום האחרון שבו ידוע להם שדיין שהה הוא אזור פארק הירקון בתל אביב, ומשם, לפי גרסת החבר, השניים המשיכו לתחנת דלק סמוכה ונפרדו.

המשפחה קוראת לכל מי שמחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו של אלדר דיין לפנות למשטרת ישראל.