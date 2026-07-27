נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף ברשת החברתית Truth Social ציוץ שפרסם איש התקשורת ויין אלין רוט, לצד קישור למאמר מערכת חריף שפורסם ב"ניו יורק פוסט" נגד איש התקשורת השמרני טאקר קרלסון.

בציוץ ששותף נכתב כי קרלסון "לקה ב'תסמונת שיגעון היהודים' (Jew Derangement Syndrome)", וכי הדבר הוביל אותו "למסלול אפל והרסני".

עוד כתב רוט כי קרלסון היה "גיבור פטריוטי שמרני שהרס את חייו וביצע התאבדות מקצועית", והוסיף: "מעולם לא ראיתי דבר כזה. טרגי".

במקביל הפנה טראמפ למאמר המערכת של ה"ניו יורק פוסט", שכותרתו הייתה "הרפובליקנים צריכים לשמוח על עזיבתו של טאקר קרלסון".

במאמר נטען כי קרלסון, שבעבר נחשב לאחת הדמויות הבולטות במחנה השמרני, "בזבז את כישרונו על סדר יום מוזר ורעיל", וכי הוא מגלה אהדה בלתי מוסברת לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עוין את ישראל ומפגין יחס ביקורתי כלפי ארצות הברית.

במאמר נכתב כי קרלסון הפך ל"תאורטן קונספירציות". עוד נטען כי הצהרותיו האחרונות - ובהן שבחים לקטאר, טענות שלפיהן ה-CIA ניסה להפליל אותו כסוכן זר ואף תהיות אם טראמפ הוא "האנטיכריסט" - ממחישות את התרחקותו מהמפלגה הרפובליקנית.

מחברי המאמר סיכמו כי הרפובליקנים יכולים "לשמוח על עזיבתו", והוסיפו כי הם מקווים שיקבל את "העזרה המקצועית שהוא זקוק לה באופן כה ברור".