נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (שני) בשיחה עם כתבים במטוס למגעים מול איראן ואמר כי ארצות הברית מחזיקה ביכולות צבאיות משמעותיות.

"יש לנו הרבה תחמושת, הרבה סוגים", אמר טראמפ בנוגע לדיווח לפיו החליט להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן בשל מחסור אפשרי באמצעי ההגנה האווירית האמריקניים במזרח התיכון.

הוא הוסיף כי "הסיבה היחידה שאיראן רוצה לדבר היא כי היא במצב לא טוב". טראמפ הוסיף כי "יש לנו זמן, יש סיכוי טוב שיקרה משהו בשיחות, ואם לא - נחזור למה שעשינו קודם".

בהמשך התייחס טראמפ ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "יש קצת מחלוקות עם נתניהו, אבל המצב טוב. העמדות שלנו ושל ישראל די קרובות בנוגע לאיראן", אמר.

טראמפ הוסיף כי "איראן ביקשה מאיתנו לעצור", והבהיר כי אם לא תושג עסקה, "נחזור להילחם".

טראמפ התייחס גם ליחסיו עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ואמר כי "הוא לא מעריץ גדול של ישראל, אבל הוא חבר טוב שלי". בהתייחס להתנגדותו של נתניהו למכירת מטוסי F-35 לטורקיה, הבהיר טראמפ: "אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור מטוסים".