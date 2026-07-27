לאחר פטירתו של יעקב אהרן פרבר ז"ל, מי שעמד מאחורי מיזם "מעלות צור" לשילוב חרדים בצה"ל, חגגו גורמים קיצוניים את מותו בשורה של אירועים ופרסומים.

בכוללים ובישיבות חולקו קוגל, פירות ושתייה "לרגל מותו". לצד החלוקה נתלו מודעות תחת הכותרת "באבוד רשעים רינה", שבהן נכתב כי המזון נתרם "לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורינו, יעקב פרבר שר"י", והן נחתמו במילים "יאכלו ענווים וישבעו".

גם ב"קו ההגנה", המזוהה עם הפלג הירושלמי, פרסמו הודעה שבה נאמר: "באבוד רשעים רינה, הגייס שהקים את מעלות צור התפגר לפני שעה קלה, מעתה לא יוכל לגייס חרדים".

פרבר ז"ל הלך לעולמו בגיל 32 לאחר שנים שבהן התמודד עם מחלה. בשנים האחרונות הוביל את מיזם "מעלות צור", שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי תוך התאמת המסלול לאורח חייהם, ובין היתר כלל שירות ללא מדים והשתתפות של גברים נשואים שאינם לומדים בישיבה ושומרים על קשר עם רבנים.