עברנו כולנו לא מעט מערכות בחירות. בכל פעם מחדש נפרסו בפנינו יריעות רחבות והובטחו לנו הבטחות רבות - שברבות מהן לא חזינו מתממשות, ואם התממשו, הרי שזה היה כטיפה בים.

מערכת הבחירות הזו מגיעה מבחינתי מזווית אחרת לגמרי. הפעם אני מגיעה עם ידיים מלאות. על פתק אחד ששמתי בקלפי, קיבלתי בחזרה כל כך הרבה:

ביטחון וסיכול ממוקד: ביטחון רב יותר מבעבר, כאשר גדולי המרצחים שקמו עלינו כבר אינם איתנו.

משפט ומשילות: כנסת אקטואלית ופועלת, השואפת להגדיל ולחזק את סמכותה מול מערכת המשפט.

כלכלה חזקה: כלכלה שנמצאת בשיאה - ובזמן מלחמה זהו פלא אמיתי.

התיישבות משגשגת ופיתוח הארץ: תנופת התיישבות חסרת תקדים, ללא המושג "הקפאה", לצד הסרת חסמים בירוקרטיים להרחבה משמעותית של היישובים בגולן, בנגב ובגליל.

הוקרת לוחמי המילואים: מענה נרחב וממשי ללוחמי המילואים ולבני משפחותיהם - החל מהחזרי מס, דרך החזרי שכר לימוד ועד להטבות נרחבות למשפחות.

ובקיצור: העשייה רבה, וזה עוד לא הכל!

רק אתמול השתתפתי בבחירות של חברי מרכז הציונות הדתית. כחברי מרכז - נציגים מוניציפליים ופעילים מרכזיים בשטח - הצבענו בצורה נקייה, ללא "דילים" או מפקדי ארגזים, ונתנו פידבק חיובי וגב חזק לנציגים הקיימים שלנו בכנסת להמשך עשייה ברוכה גם בכנסת הבאה.

לכל אלו שנוטים תמיד לבקר ולחפש מה עוד חסר - אני ממליצה בחום להסתכל קצת אחורה. מבט קצר על העבר יבהיר עד כמה העשייה בקדנציה האחרונה הייתה עצומה ויוצאת דופן.

כשאני רואה מה הצליחה להשיג סיעה בעלת מספר חברי כנסת כזה, אני מאמינה בלב שלם: אם נוסיף להם כוח ומנדטים - העשייה והצמיחה רק יילכו ויגברו.

הכותבת היא חברת מרכז מפלגת הציונות הדתית.