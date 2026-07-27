הבן למשפחת המוזיקה המפורסמת מגיע להגשים חלום: האודישן של ידיד חן גדסי

ידיד חן גדסי, בנו של יאיר גדסי ואחיינו של אבנר גדסי, הגשים את חלומו והגיע לבמת "דה וויס". גדסי, שגדל במשפחה שבה המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מהחיים, סיפר באודישן: "אנחנו שרים כל האחים ביחד".

כיום הוא כותב, מלחין ומבצע, ומבקש לפרוץ עם המוזיקה שלו. "אני רוצה להצליח לקרב לבבות של אנשים. אני רוצה להיות הגדסי של עכשיו", אמר לפני שעלה לבמה.

בביצוע לשיר "עדיין כאן", שכתב אהוד מנור והלחין בועז שרעבי, הצליח גדסי להרשים את עידן רייכל ואת עדן בן זקן, ושניהם הסתובבו.

תחילה הודיע כי ישמח להצטרף לרייכל. "גדלתי על אלבום שלך, אני מאוד אשמח לעבוד איתך", אמר לו. אולם בהמשך, לאחר שעדן בן זקן ניסתה לשכנע אותו וקולות מהקהל עודדו אותו לבחור בה, שינה את החלטתו ובחר להצטרף לבן זקן.