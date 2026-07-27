רשות שדות התעופה הודיעה הערב (שני) כי מערכת יורוקונטרול (Eurocontrol) בבריסל שבה לפעילות מלאה, לאחר התקלה שגרמה מוקדם יותר לשיבושים בתנועה האווירית ברחבי אירופה ולעיכובים בטיסות נכנסות ויוצאות.

עם זאת, ברשות שדות התעופה הדגישו כי בשל ההשפעה שנוצרה על התנועה האווירית במרחב האירופי, ייתכנו בשעות הקרובות עיכובים נקודתיים בחלק מהטיסות, עד לחזרה מלאה של לוחות הטיסות לשגרה.

ברשות שדות התעופה המליצו לנוסעים להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה בנוגע למועד ההמראה המעודכן ולכל שינוי אפשרי בלוחות הטיסות.

יורוקונטרול הוא הגוף האחראי על ניהול ותיאום התעבורה האווירית במרחב האירופי. מערכותיו, הפועלות מבריסל, מנהלות את זרימת הטיסות בין מדינות, מתכננות מסלולי טיסה ומתאמות את עומסי התנועה האווירית.

בשל תפקידו המרכזי, כל תקלה במערכות הארגון עלולה לגרום לעיכובים נרחבים בטיסות ברחבי אירופה ולהשפיע על לוחות הזמנים גם במדינות שאינן קשורות ישירות למוקד התקלה.

מדובר בתקלה נוספת שמצטרפת לשורת שיבושים שנרשמו בימים האחרונים בתעופה האירופית. רק לאחרונה נגרמו עיכובים בטיסות בעקבות תקלה במערכות המכ"ם ובציוד בקרת התעבורה האווירית באתונה ובאזורי סיטיה וקאבוס שביוון, שיצרה שרשרת עיכובים באזור הים התיכון והכבידה עוד יותר על עומסי התנועה האווירית.