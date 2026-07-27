עו"ד פרופ' אביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה, מונה לדיקן הפקולטה למשפטים באקדמית רמת גן, שהושקה לאחרונה לאחר שקיבלה את אישור המועצה להשכלה גבוהה.

במסגרת תפקידו יוביל את הפקולטה בתחומי ההוראה והמחקר, פיתוח תוכניות הלימוד וחיזוק הקשר בין האקדמיה לעולם המשפט והעשייה הציבורית.

מנדלבליט כיהן במשך 26 שנים בפרקליטות הצבאית, שבסופן שימש כפרקליט הצבאי הראשי בדרגת אלוף. לאחר מכן היה חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, מזכיר הממשלה, ובין השנים 2016 ל-2022 כיהן כיועץ המשפטי לממשלה.

עם סיום כהונתו הצטרף לסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ועד לאחרונה שימש דיקן בית הספר למשפטים במרכז למשפט ועסקים.

לדברי האקדמית רמת גן, מנדלבליט בחר לעמוד בראש הפקולטה החדשה למשפטים מתוך רצון לקחת חלק בבנייתה ובפיתוחה, בהתאם לחזונו ולחזונו של נשיא המכללה, פרופ' מוחמד ותד.

עם כניסתו לתפקיד אמר מנדלבליט, "אני רואה בהצטרפותי לאקדמית רמת גן שליחות חינוכית ואקדמית. הכשרת דור העתיד של המשפטנים מחייבת שילוב בין מצוינות אקדמית, חשיבה ביקורתית, ערכים והיכרות עמוקה עם האתגרים המשפטיים והציבוריים של מדינת ישראל. אני מצפה לעבוד יחד עם הסגל והסטודנטים ולהמשיך לחזק את מעמדה של הפקולטה".

נשיא המכללה פרופ' מוחמד ותד בירך על המינוי ואמר: "מינויו של פרופ' אביחי מנדלבליט כדיקן הפקולטה למשפטים, הוא עדות לאיכות האקדמית הגבוהה המאפיינת את המכללה האקדמית רמת גן. פרופ' מנדלבליט מביא עמו ניסיון ציבורי ומשפטי ראשון במעלה לצד יושרה וערכיות. אני בטוח כי בהובלתו תהווה הפקולטה את חוד החנית של החינוך המשפטי בישראל ותכשיר עורכי דין ברמה הגבוהה ביותר".