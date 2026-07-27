"אתה מטונף, אפס, ואידיוט": הסופר איל מגד מאבד שליטה על השמאל שלא סולח לו על החברות עם נתני

הסופר איל מגד התעמת בחריפות עם עיתונאי ערוץ i24 שרון גל במהלך ריאיון שעסק בביקורת שספג בעקבות קשריו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך השיחה טען מגד כי נתניהו "רוצה להחריב את המדינה", אך התקשה להשיב לשאלותיו של גל שביקש ממנו להסביר על מה הוא מבסס את דבריו.

כאשר גל ביקש ממנו להצביע על צעדים קונקרטיים שלדבריו הופכים את נתניהו ל"רודן", השיב מגד כי הוא מעריך שנתניהו "לא ישלים עם הפסד בבחירות" ואף טען כי "לא ייתן לבחירות להיות". גל השיב כי מדובר בסיסמאות ואמר: "הפכת ל-100% רל"ביסט".

בהמשך הידרדר הדיון לפסים אישיים. מגד אמר לגל כי "מי שאחרי 7 באוקטובר חבר של ביבי, כמוך למשל, אז הוא אידיוט", ובהמשך כינה אותו "חנפן" ו"עלוב נפש", והטיח בו: "אתם ערוץ מזוהם ומלוכלך".

גל סירב להשיב באותו מטבע ואמר, "אני לא ארד לתת רמה הזאת שלך". הוא הוסיף כי לדעתו "הצופים מבינים מהשיחה הזאת בין שנינו מי הוא האידיוט האמיתי", ולאחר חילופי דברים נוספים חתם את הריאיון באמירה: "איל מגד, זה סופר בישראל. תודה רבה לך".