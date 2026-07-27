סקר שפורסם הערב ב-i24NEWS מצביע על כך שהליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 29 מנדטים. אחריה ניצבת מפלגת "ישר" עם 21 מנדטים, ואילו הדמוקרטים מקבלת 10 מנדטים.

בהמשך החלוקה זוכות מפלגות ביחד, ישראל ביתנו וש"ס ל-9 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית ויהדות התורה מקבלות 8 מנדטים כל אחת, הרשימה המשותפת 7 מנדטים, ואילו הציונות הדתית ורע"ם זוכות ל-5 מנדטים כל אחת.

המפלגות "זהות", "המפלגה הכלכלית", "כחול לבן" ו"בית ציוני" אינן עוברות את אחוז החסימה, לפי הסקר.

ראש מכון דיירקט פולס, צוריאל שרון, העריך כי למרות העיסוק הרב במרכז הפוליטי, מאגר המתלבטים במרכז עומד כיום על כ-7-8 מנדטים בלבד.

לדבריו, מדובר בקבוצת מצביעים מגוונת, שחלקה מגיע מהימין הרך וחלקה מהמרכז-שמאל, כאשר רבים מהם מוטרדים בעיקר מהרכב הקואליציה שתקום לאחר הבחירות.

שרון הוסיף כי זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שמפלגות המרכז מתקשות להתרומם. לדבריו, האתגר שלהן אינו רק להציג מסר משכנע, אלא גם לבנות אמון באשר לדרך שבה יפעלו לאחר הבחירות.

הוא העריך כי ללא חיבורים אסטרטגיים, חלק מהמפלגות עלולות שלא לעבור את אחוז החסימה: "אם חלקם לא יקבלו החלטות קשות, יירדו מהעץ ויבצעו חיבורים אסטרטגיים ריאליים, הם יגלו ביום הבחירות כי לא רק שהם לא הכריעו את המערכה - הם פשוט נשארו בחוץ".