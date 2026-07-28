ראש ממשלת קנדה מארק קרני גינה את ההתנכלות שאירעה אמש (ראשון) לשני סניפים של המאפייה ובית הקפה היהודי הכשר "קיבאס" בטורונטו.

במהלך האירועים נורו יריות לעבר חזית הסניף שבמרכז העיר, ובהמשך נופצה דלת הכניסה לסניף נוסף בצפון טורונטו.

בהודעה רשמית שפרסם כתב קרני, "היהודים בקנדה זכאים לחיות, לעבוד ולקיים פולחן דתי באופן חופשי, ללא חשש, הטלת אימה או שנאה".

הוא הוסיף כי ממשלת קנדה נחושה לממש את מחויבותה להילחם ב"נגע האנטישמיות", והנחה את רשויות אכיפת החוק לקיים חקירה יסודית של האירועים ולמצות את הדין עם האחראים.

במקביל דווח על אירוע ירי נוסף בטורונטו, כאשר בשעות הבוקר היום נורו יריות לעבר בניין הקונסוליה האמריקנית. לפי הדיווח, מדובר בפיגוע הירי השני שבוצע נגד יעד זה.

בחודשים האחרונים אירעו בטורונטו מספר פיגועי ירי שכוונו נגד מוסדות יהודיים או מוסדות המנוהלים בידי יהודים, ובהם בתי כנסת ומסעדות.