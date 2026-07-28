דיון בעתירות שענינן תיקון מס' 28 לחוק שירות בטחון הנוגע להקפאת פעולות אכיפה נגד בני ישיבות

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ מקיים הבוקר (שלישי) דיון בהרכב מורחב של תשעה שופטים בעתירות המבקשות לבטל את תיקון מספר 28 לחוק שירות ביטחון, שקובע כהוראת שעה הסדר להקפאת הליכי מעצר ואכיפה כלפי תלמידי ישיבות החייבים בגיוס.

העותרים, ובהם תנועת ישראל חופשית, חברי הכנסת יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, התנועה לאיכות השלטון וארגון אחים ואחיות לנשק, טוענים כי יש לבטל את התיקון בשל פגמים מהותיים שנפלו, לטענתם, בהליך החקיקה ובשל פגיעתו בזכות החוקתית לשוויון, שלדבריהם אינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה.

הדיון מתקיים בפני המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, יחיאל כשר ורות רונן.