מרכז הליכוד אישר הערב (שני) את כלל בקשותיו של יו"ר התנועה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת הבחירות לכנסת. בתום ספירת כלל הקולות התברר כי כל ההצעות שהובאו להצבעת חברי המרכז זכו לרוב הדרוש.

בין היתר אושרו שמונה השריונים שביקש נתניהו עד המקום ה-30 ברשימת הליכוד, במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29.

בנוסף אושר בפער של 6 קולות בלבד הסעיף שהוביל יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, שיאפשר לשרים, לסגני שרים ולחברי הכנסת להתמודד גם במסגרת המחוזות. כבר במהלך יום ההצבעה ניתן היה לזהות את הפער בין שתי ההצעות. בקשת נתניהו לשריונים זכתה לתמיכה נרחבת בקרב הפעילים, בעוד שהמהלך של חיים כץ נתקל בהתנגדות משמעותית יותר - ובראשה זו של ח"כ דוד ביטן.

הדרמה החריפה בסניף ירושלים, האחרון שבו נספרו הקולות. במקום התפתחו ויכוחים קולניים ועלו טענות לזיופים ולהטיית התוצאה. במוקד המחלוקת נמצאות מעטפות שלא נספרו בטענה שהן מזויפות. בשל הפער הזעום בין הצדדים, פעילים וחברי מרכז טענו כי אותן מעטפות עשויות לשנות את התוצאה ודרשו לקיים הצבעה חוזרת.

ההצבעה התקיימה בהשתתפות כ-3,400 מתוך כ-4,500 חברי מרכז הליכוד והייתה אחד המבחנים הפנימיים המשמעותיים לקראת הבחירות הקרובות.

עבור נתניהו, הרכב הרשימה הפך לסוגיה מרכזית בדרך לבחירות. עד כדי כך שבתקופה האחרונה הוא בחן גם אפשרויות מרחיקות לכת יותר, ובהן הקמת ועדה מסדרת שתייתר את הפריימריז - מהלך חריג מבחינתו מאז נבחר לעמוד בראש הליכוד.

מאחורי שמונת השריונים מסתתר גם מאבק אישי ופוליטי על זהות האנשים שייכנסו באמצעותם לרשימה. אחד השריונים, לפי הפרסום, הובטח לחיים כץ עצמו. במפלגה יש מי שמעריכים כי השריון עשוי לעבור לח"כ אתי עטיה, או לחלופין כי גם היא תקבל מקום משוריין נוסף.

האפשרות הזו כבר מעוררת תסיסה בתוך הליכוד, אולם מרבית השרים וחברי הכנסת נמנעו מעימות פומבי עם נתניהו וכץ. מי שבחר לצאת למאבק גלוי הוא ביטן, שהאשים את כץ בניסיון "לבנות סיעה בתוך סיעה".

"ההצבעה גורלית לעתיד הליכוד", הזהיר ביטן. "זה לא רק למערכת הבחירות הזו, זה גם למערכות הבאות. האם הליכוד יישאר תנועה דמוקרטית, משפחתית, שכולם אוהבים את כולם?".

שריון נוסף מיועד לשר גדעון סער, במסגרת החיבור עם מפלגת "תקווה חדשה". גם ח"כ מישל בוסקילה, שמונה לאחרונה לסגן שר החוץ, עשוי לקבל מקום משוריין מטעמו של סער.

מנגד, כמה מבכירי הליכוד התייצבו בפומבי מאחורי נתניהו וקראו לחברי המרכז לאשר את הצעותיו. השר שלמה קרעי אמר: "אני קורא לכם להגיע איתי לקלפי ולהצביע בעד הצעות ראש הממשלה. אנחנו במערכת בחירות גורלית לעתידה של מדינת ישראל, וכולנו מאחורי ראש הממשלה - עד הניצחון בעזרת השם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצטרף לקריאה ובסרטון שהפיץ ביקש מחברי המרכז "לצאת ולהצביע ולתמוך בהצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו".

לצד המאבק על האפשרות של שרים וחברי כנסת להתמודד במחוזות, הצעת חיים כץ כוללת גם שינוי במפת המחוזות עצמה. על פי המתווה, חלק מהמחוזות יאוחדו: מקום 27 יוקצה למחוז משותף של השפלה, ירושלים ויו"ש; מקום 28 למחוז מאוחד של תל אביב ודן; מקום 30 לגליל והעמקים; ומקום 31 לנגב. חברי המרכז הצביעו גם על אישורו הרשמי של תקנון הפריימריז.

ברקע ההצבעה ניצב מאבק נוסף, עקרוני לא פחות, על עצם קיומם של הפריימריז. בתקופה האחרונה העריכו בכירים במפלגה כי נתניהו מנסה למשוך זמן ואף להותיר פתח לאפשרות שהבחירות המקדימות לא יתקיימו, בין היתר בשל המצב הביטחוני.

אלא שבית הדין של הליכוד סגר את הפתח הזה. בהחלטתו נקבע כי הפריימריז חייבים להתקיים, וגם אם המצב הביטחוני יקשה על עריכתם במתכונת הרגילה - ניתן יהיה לדחות את מועד ההצבעה או לעבור להצבעה אלקטרונית.

כך, בתום יום הצבעה סוער, נתניהו אמנם קיבל לידיו כלי משמעותי לעיצוב הרשימה הבאה של הליכוד, אבל המאבק הפנימי רחוק מסיום.