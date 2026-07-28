חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא "איבד את השליטה בכל החזיתות" וכי הוא חותר להצית את זירת יהודה ושומרון.

במסר שפרסם בערבית בפייסבוק ומיועד לציבור הערבי, כתב קריב כי הצתת יהודה ושומרון היא חלק מתוכנית ההישרדות הפוליטית של נתניהו, בעוד שותפיו הפוליטיים רואים בתרחיש זה שלב נוסף בתוכנית ההכרעה.

הוא הוסיף כי מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023 פועלים נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' לערער את הרשות הפלסטינית ולהחלישה, ובמקביל מקדמים את פרויקט המאחזים הבלתי חוקיים והחוות ההתנחלותיות.

קריב טען כי מטרת המדיניות היא ליצור חיכוך רחב בין ישראלים לפלסטינים, לגרש ריכוזי אוכלוסייה פלסטינית משטחים נרחבים ואסטרטגיים בשטחי C ולהפוך את יהודה ושומרון לחבית אבק שריפה שתתפוצץ.

עוד כתב כי מדיניות זו מובילה, לדבריו, לאובדן חייהם של ישראלים ופלסטינים, אזרחים וחיילים, ומחזקת את כוחם של חמאס והג'יהאד האסלאמי ביהודה ושומרון.

בנוסף האשים את נתניהו וסמוטריץ' כי הם ראו, ועדיין רואים, את חמאס כנכס ואת הרשות הפלסטינית כנטל.