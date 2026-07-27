סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני) מצביע על כך שמפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה בישראל עם 23 מנדטים, למרות ירידה של מנדט אחד לעומת הסקר הקודם. הליכוד, שנחלשת אף היא במנדט, ניצבת במקום השני עם 22 מנדטים.

בהמשך ניצבת מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 14 מנדטים, לאחר שאיבדה מנדט נוסף. הדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 9, וש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית זוכות ל-8 מנדטים כל אחת.

חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת, הציונות הדתית זוכה ל-4 מנדטים, ולראשונה מפלגת "בית ציוני" בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עוברת את אחוז החסימה.

מנגד, כחול לבן בראשות בני גנץ ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה אינן עוברות את אחוז החסימה.

על פי הסקר, מעבר "בית ציוני" את אחוז החסימה מגדיל את גוש מתנגדי נתניהו ל-70 מנדטים, בעוד שמפלגות הקואליציה זוכות ל-50 מנדטים בלבד.