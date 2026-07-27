נגד בקבע הודח משירותו בצה"ל לאחר שהיה מעורב בהשחתת אנדרטת צד"ל במטולה לפני כשלושה שבועות.

על פי הדיווח הערב (שני) בכאן חדשות, בנוסף להדחת הנגד, חייל נוסף שהיה מעורב באירוע נשפט בעקבות מעשיו.

על פי הדיווח, ביממה האחרונה הוחזר למקומו דגל לבנון, שנשבר במזיד במהלך האירוע.

האנדרטה, שהוקמה על ידי משרד הביטחון ונחנכה לפני כחמש שנים, משמשת אתר הנצחה לאנשי צד"ל המתגוררים בישראל.

מתיעוד מצלמות האבטחה עלה כי שני חיילים המשרתים באזור הגיעו לאנדרטה ושברו בכוונת תחילה את דגל לבנון שהוצב במקום.

הדגל הוצב באנדרטה כדי להמחיש את הקשר בין ישראל לבין הלבנונים שסייעו לביטחונה לאורך השנים. לפני כשלושה שבועות הוא נעקר מהמקום, וכעת, לאחר השלמת הטיפול המשמעתי במעורבים, הושב לאנדרטה.