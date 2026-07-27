Boy George shows amazing support for Israel by releasing song about October 7th 2023

הזמר הבריטי בוי ג'ורג' פרסם ברשתות החברתיות את השיר החדש "We Will Dance Again" ("עוד נרקוד"), שבו הוא מביע תמיכה נחרצת בישראל ומתייחס למלחמה ולטבח 7 באוקטובר. בסיום השיר הוא אף שר בעברית.

במילות השיר דוחה בוי ג'ורג' את ההאשמות כלפי ישראל וכותב: "אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה. כשאתם מותקפים, בשביל זה יש צבא".

בהמשך הוא מוסיף: "אף פעם לא הזכרתם את 7 באוקטובר. בחורות צעירות נאנסו... נרצחו באכזריות כשפשען היה לרקוד", ומאשים את מבקרי ישראל ב"זיכרון סלקטיבי".

בפזמון מצהיר הזמר: "האמינו לי, עוד נרקוד שוב ולא תהיה עוד מלחמה. אבל אם אתם מבולבלים, אני עומד לצד היהודים. אני לא מרגיש אמיץ, אני רק צריך להתנהג כמו בן אדם".

את השיר חותם בוי ג'ורג' בשירה בעברית, כשהוא חוזר על המילים: "אתם אומרים רצח עם, אני אומר מלחמה, כשבאים להרוג אותך".

בוי ג'ורג', שגדל בבית אירי-קתולי ואינו יהודי, הביע בעבר במספר הזדמנויות תמיכה בישראל.