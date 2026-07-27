הפגיעה בצומת עלי הצלה ללא גבולות

נער כבן בן 17 נפצע הערב (שני) באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב פלסטיני במהלך הפגנה בצומת עלי שבכביש 60. הנהג הפוגע נעצר על ידי כוחות הביטחון.

חובשים ופראמדיקים של מד"א, בסיוע כוח רפואה של צה"ל, העניקו לנער טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלת ראש.

מצה"ל נמסר כי המפגינים חסמו רכבים פלסטינים ויידו לעברם אבנים. "על פי החשד, כתוצאה מיידוי האבנים, רכב פלסטיני איבד שליטה ופגע באזרח ישראלי", נמסר מצה"ל שהדגיש כי "חקירת נסיבות המקרה נמשכת. נדגיש כי לא מדובר באירוע חבלני".

חובשי רפואת החירום במד"א, עזרא פולק ורועי שמידט, סיפרו: "כשהגענו למקום הייתה המולה רבה. הנער שכב על הכביש כשהוא סובל מחבלת ראש".

הם הוסיפו: "הענקנו לו טיפול רפואי בשיתוף כוח רפואה של צה"ל ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו בינוני".