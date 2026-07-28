הספורטאי הישראלי אהבת השם גורדון רשם הערב (שני) את אחד הרגעים הגדולים בקריירה שלו, כשניצח את ג'ון לינקר בקרב המרכזי של אירוע GFN 1 לעיני היכל מנורה מבטחים מלא. אלפי הצופים ביציעים סיפקו אווירה יוצאת דופן והפכו את ערב אמנויות הלחימה של משפחת גורדון לחגיגה ישראלית גדולה.

לינקר הברזילאי הגיע לקרב עם ניסיון עשיר ומאזן של 37 ניצחונות ו-11 הפסדים, בעוד גורדון התייצב מולו במאזן מושלם של 0:12. הישראלי פתח בנחישות במטרה לרשום ניצחון 13, אך לינקר ניצל את הניסיון הרב שלו ולקח את הסיבוב הראשון.

התמונה השתנתה לחלוטין בסיבוב השני, כאשר לינקר החל להראות סימני עייפות והתקשה לייצר מגע. גורדון זיהה את ההזדמנות, התעשת במהירות והשתלט על הקרב עם שילוב נהדר של אגרופים ובעיטות. בסיום הסיבוב, שהלך בבירור לטובת הישראלי, היכל מנורה רעד בשאגות תמיכה מהקהל.

שלושת האחים לבית משפחת גורדון השתתפו באירוע: לצד הקרב המרכזי של אהבת השם, רוח השם גורדון התמודד מול מקסימוס בז'נוטה בקרב אגרוף תאילנדי, בעוד כיבדי גורדון פגש את חוסה אלברטו קיניונס.

עם זאת, מי שגנב את ההצגה היה דווקא ראדק סטאדלר הצ’כי. אף שהפסיד בנוקאאוט לישראלי זוהר חיות, הוא ריגש את הקהל עם מה שרבים תיארו כנאום היפה ביותר של הערב.

"אני כל כך שמח להיות כאן, עושים פה היסטוריה של אמנויות הלחימה בישראל", אמר סטאדלר. "אני עצוב שהקרב היה כזה, רציתי להראות לכם עוד. אני חייב לומר דבר אחד: לפני הקרב הזה הייתי אתאיסט. אבל אתה לוקח אותי לשילה, לירושלים, ואני אומר דבר אחד - עכשיו אני מאמין! תודה, אני אוהב אתכם".