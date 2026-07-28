ראש הממשלה בנימין נתניהו ימסור היום (שלישי) בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מידע מודיעיני לפיו המשטר האיראני ממשיך לבנות מתקני גרעין במתחם "הר המכוש" גם בזמן המשא ומתן עם ארה"ב, כך דיווח העיתון האמריקני "ניו יורק פוסט".

גורם ישראלי בכיר אמר לעיתון כי המידע יוצג במטרה להמחיש כי האיראנים אינם כנים בכוונותיהם במשא ומתן עם ארה"ב.

לפי הגורם, המשלחת הישראלית תציג ממצאים פיזיים על התפתחויות בתוכנית הגרעין שנרשמו לאחרונה באיראן.

לצד הפירוט על המאמצים הצבאיים החשאיים של איראן, נתניהו מתכוון לעדכן את טראמפ בשורת ההתפתחויות הנוגעות להסכמי הפסקת האש בעזה ובלבנון, שבהן פועלים ארגוני טרור בהכוונה איראנית.

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח באחונה כי המודיעין הישראלי זיהה לראשונה הגעה של צנטריפוגות גרעיניות אל המבנה התת קרקעי ב"הר המכוש", מאז החלו עבודות החפירה באתר בשנת 2020.

המקום, השוכן עמוק בבטן האדמה בסמוך למתחם הגרעיני בנתנז, מעורר חשד ממושך בנוגע לתפקידו במערך הגרעין האיראני.

טרם גילוי זה, לא תועדה פעילות גרעינית במתקן התת-קרקעי - נתון שבו השתמש בעבר הנשיא טראמפ כדי להסביר מדוע תקיפות אמריקניות פסחו על היעד. טראמפ אף מנע בעבר מלהתייחס ברצינות לדיווחים פומביים על תנועה בבסיס התת-קרקעי, ואמר לכתבים בשבוע שעבר כי לארצות הברית חסר מידע מאומת לגבי פעילות ב"הר המכוש".