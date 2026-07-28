אפשר היה למנוע את הפיגוע? הרשויות בגרמניה בודקות מדוע המחבל עבדול באלוט, שביצע את פיגוע הדריסה במצעד להט"ב בברלין בשבת, שוחרר מהכלא למרות שהיה "פצצה מתקתקת" ונכלא לאחר ניסיון הצטרפות לדעאש.

באלוט בן ה-21 עזב את גרמניה בשנה שעברה ונסע דרך טורקיה ללבנון, שם ביקש להצטרף לארגון "המדינה האסלאמית". הוא נעצר בחודש יולי האחרון בלבנון ונידון לשלושה חודשי מאסר בגין "הסתה לסכסוך דתי ועדתי". בחודש נובמבר 2025 הוא חזר לגרמניה, שם נעצר בנמל התעופה ברנדנבורג בברלין והוחזק במעצר לפני משפט.

בחודש מאי השנה בית משפט בברלין גזר על באלוט עונש מאסר של שנה ועשרה חודשים בגין "הכנת מעשה אלימות חמור המסכן את המדינה". התביעה דרשה לגזור עליו עונש חמור יותר, וביצוע העונש המקורי הושעה עד לערעור.

ביום שבת האחרון הוא ביצע את פיגוע הריסה שגבה את חייה של אזרחית פולין, ולאחר מכן חוסל על ידי שוטרים. שר הפנים של גרמניה, אלכסנדר דוברינדט, אמר כי "באלוט משך בעבר תשומת לב באמצעות מספר רב של עבירות פליליות, רדיקליזציה והשתייכות לזירה האסלאמית".

הפיגוע עורר קריאות להחמרת העונשים על קיצוניות אסלאמית בגרמניה. מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" המתנגדת להגירה המוסלמית לגרמניה, האשימה את הממשלה בכישלון בטיפול בקיצוניות האסלאמיסטית במדינה. שרת המשפטים של ברלין, פלור באדנברג, אמרה כי יש לבצע רפורמה בחוק הפלילי. "בעקבות מתקפה זו, מסקנתי היא שבמקרים כמו זה, יש להעניש את העבריינים בחומרה רבה יותר", אמרה באדנברג.