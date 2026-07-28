מבצע להריסת מבנים בלתי חוקיים פלסטינים צילום: דוברות

יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הוציאה לפועל מבצע אכיפה נרחב בצפון השומרון, במסגרתו נהרסה שורת מבנים אסטרטגיים של פלסטינים.

הצעד בוצע בהנחייתו של השר במשרד הביטחון ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', אשר הורה בסוף השבוע על מיפוי והריסה של בנייה בלתי מורשית בעקבות אירועי הפיגועים הקשים באזור.

במסגרת המבצע הממוקד, שרשם נוכחות בנקודות מרכזיות כמו צומת 9 וסביבת ציר 60, נהרסו מבנים בעלי נבחנות גבוהה. בין היתר נהרס מבנה תעשייה ומגורים בן ארבע קומות שהשתרע על פני כ-800 מ"ר ונחשב לבלוט במיוחד בגזרה, לצד מבנה מסחר ותעשייה נוסף בשטח של כ-450 מ"ר. שטח האכיפה ממוקם במרחב הסמוך ליישוב עמק דותן שהוכרז על ידי הממשלה, ומהווה חלק מיישום המדיניות לביצור ההתיישבות ולצמצום הבנייה הבלתי חוקית.

השר סמוטריץ' אמר: "כחלק מהמדיניות שהובלנו בארבע השנים האחרונות לביצור וחיזוק ההתיישבות ולעליה חסרת תקדים בהריסת מבנים בלתי חוקיים, התקיימה היום הריסה משמעותית של מבנים אסטרטגיים בצפון השומרון. הבחירה להרוס מבנים שמשמשים כסמל איננה מקרית - אנחנו גובים בשטח, ומונעים הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב הארץ".