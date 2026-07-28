תגובה חריפה של רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, הרב אליקים לבנון, לגל השריפות הפוקד בימים אלו את שטחי צרפת וספרד.

בדברים שנשא הבהיר הרב כי הלהבות המשתוללות בשתי המדינות, הידועות ביחסן העוין כלפי מדינת ישראל, אינן מקריות אלא מהוות אזהרה גלויה ומסר תקיף מהקב"ה לנוכח מדיניותן והשנאה שהן מובילות ברמה הבינלאומית.

"עם ישראל עובר תהליכים, המביאים אותנו למחוזות שלא היינו יכולים לדמיין", כתב הרב לבנון בפתח דבריו, והוסיף כי השינויים ניכרים "במעמד הבינלאומי, בביטחון, בכלכלה ובמגוון רב של תחומים".

בדבריו עמד הרב על השינוי במערך היחסים של אומות העולם כלפי ישראל, אותו חילק לשתי קבוצות מרכזיות: מדינות המביעות הערכה להישגיה של המדינה, ומנגד גורמים ומדינות המפגינים שנאה עמוקה.

בהתייחסו לגורמים העוינים ציין הרב כי ארגוני הטרור פועלים מתוך איבה עיוורת המובילה אותם לניסיונות פגיעה חוזרים ונשנים, אף על פי שאין ביכולתם להכחיד את המדינה. לדבריו, "חוברות לכך גם מדינות באירופה, שהשנאה מעבירה אותם על דעתם".

"צרפת וספרד, העוינות ביותר את ישראל, הם עדות להתערבותו הישירה של הקב"ה. שריפות הענק המשתוללות בשתי המדינות הללו, הם סימן ברור: והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה! אם תמשיכו בדרככם, תלכו מדחי אל דחי! אם תחזרו, ותבקשו מחילה מעם ישראל, תצליחו להתגבר על השריפות. יש דין ויש דיין!", סיכם הרב לבנון.