בפעם השנייה בתוך פחות מחודש נופצה הלילה (שלישי) דלת הכניסה לבניין חדשות 12 בתל אביב.

במקביל דווח על תקרית דומה במשרדי עיתון "הארץ" בעיר, ובמערכת האכיפה בוחנים האם קיים קשר בין שני המקרים והאם הם בוצעו בידי אותו אדם.

במקביל לאירוע אותר מכתב איומים שהופנה לעיתונאי חדשות 12. במכתב נכתב, "עד שלא תבקשו סליחה בפרשת שדה תימן אני לא עוצר. בפעם הבאה הלבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת הראשים שלכם".

בהמשך כתב המאיים, "גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר. התייחסו למכתב בכובד ראש ובמלוא הרצינות, חבל כי בסוף מישהו ימות". הוא הוסיף במכתב רשימה של אנשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה עם כינוי "בוגד מסוכן" וחתם: "דין האלוקים יפרע מכולכם".

מהמשטרה נמסר הבוקר כי "שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירת נסיבות אירוע גרימת נזק לדלת הכניסה לבניין משרדים בדרום תל אביב. לפני זמן קצר, במהלך סיור שגרתי של ניידות תחנת תל אביב דרום זוהה כי דלת הכניסה לבניין השוכן ברחוב ההשכלה בדרום ת"א ניזוקה.

בעקבות כך, שוטרי תחנת תל אביב דרום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים ותחקור האירוע במטרה להתחקות אחר החשודים במעשה".

בחדשות 12 הגיבו: ""אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו. זוהי אזעקת אמת. דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים. משטרת ישראל צריכה לפעול מייד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת. אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה, והאלימות".