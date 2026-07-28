27 July 2026

האסטרטג רונן צור התארח בפודקאסט "All in" של גיא פלג וסיפר על הקמפיין שהתנהל נגדו, לדבריו, בתוך מחנה השמאל, ועל החלטתו להתרחק מהזירה הפוליטית.

צור אמר כי הבין שהמאבק הציבורי ימשיך בלעדיו וכי הוא יתמקד בעבודתו כיועץ לניהול משברים.

צור טען כי תחילת הפרשה הייתה בעקבות שיחה עם עיתונאי מ"העין השביעית" בנוגע לכתבה על הראפר יואב אליאסי. "לא דיברתי עם 'הצל', יואב אליאסי, מעולם. התקשר אלי עיתונאי מ'העין השביעית' ואמר לי 'אני הולך לכתוב שאתה בנית את 'הצל'. הוא אומר לי שבניתי אדם שמעולם לא דיברתי איתו", שיתף צור.

הוא הוסיף: "זו הייתה השיחה ושם הכל התחיל. השבתי לו 'איך אני בניתי? אני לא מכיר אותו בכלל'. העיתונאי ענה: 'כרגיל רונן צור עם הקטע שלו'. זו הייתה גישה אלימה ממש".

הוא הוסיף שבשל גישה זו, החליט לקחת צעד לאחור, וסיפר כי הוא עובד גם עם לקוחות שעמדותיהם שונות מהותית מאלה שבשבילם הוא פועל ציבורית.

"אני איש עסקים עצמאי. אני מנהל משברים. אני יכול לעשות כל מיני דברים, גם דברים שאגב לא עולים בקנה אחד עם שליחותי הציבורית. אם יחליטו ששליחותי הציבורית לא מתאימה לגוש הליברלי - אז לא אהיה חבר כנסת. לא קרה דבר. נמרוד שפר ויאיא פינק יילחמו בשמעון ריקלין ובינון מגל ובכל החבורה של ערוץ 14 ואני אתעסק עם לקוחותי", אמר.

לדבריו "אני לא כותב בטוויטר, לא כותב בפייסבוק ולא מעורב. הבנתי את המסר שאת הקרב מול האנשים האלה ינהלו מי שטוענים שהם יודעים לנצח ושיהיה להם בהצלחה".

כזכור, צור פרש מהפריימריז של מפלגת הדמוקרטים והתנער מהמפלגה לאחר קמפיין נגדו: "אני לא אתמודד בפריימריז. אבל שלא תטעו לרגע - המלחמה שלי על המהפך במדינת ישראל ממשיכה בכל הכח. בשנים האחרונות וביתר שאת בשבועות האחרונים הפכתי כל אבן, נאבקתי בכל כוחי על הדרך, על הערכים ועל הכיוון של המחנה שלנו מול מכונת הרעל וממשלת הדמים".

עוד הוא כתב: "ומה קיבלתי בתמורה? קמפיין השחרה אגרסיבי, מטונף ומתוזמן מתוך הבית. וכל זה למה? רק כי העזתי לשאול בקול רם האם זה נורמלי ולגיטימי להיפגש עם מצדיקי טבח ה-7.10. במקום להפנות את כל האש החוצה, נגד הממשלה המופקרת הזו ומכונת הרעל שלה, הם בחרו להפנות את הסכינים פנימה. נגדי. והחלק הכי מביש? השתיקה. אף אחד מהמועמדים האחרים לא מצא את האומץ הציבורי לקום ולגנות את הגועל הזה. כולם מילאו פיהם מים, גם אחרי שהתברר בדיוק מי הנוכל שעמד מאחורי הקנוניה הזו".

לסיום הוא כתב: "מצטער, אבל זה לא הבית שלי. זו לא הדרך של רבין, ואלו לא הנורמות שלי. לכן, אני מסיט את הכוחות שלי למקום שבו הם באמת נחוצים. אני מתכוון להקדיש את כל כולי, את כל הניסיון ואת כל הכלים שיש לי, למאבק עיקש וחסר פשרות במכונת הרעל - כמו שעשיתי במטה משפחות החטופים וב'מכונת הניצחון' שהקמתי, ובכל חזית אפשרית. אני הולך. הולך יחד איתכם לשנות את המדינה הזאת, ואעשה את זה בדרך שלי. בלי לגמגם ובלי להתנצל. אני יודע לנצח. אתם יודעים לנצח. אנחנו ננצח".