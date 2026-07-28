המתיחות בין וושינגטון לטהרן עולה מדרגה גם בזירת התעמולה. סוכנות הידיעות האיראנית "מהר", המזוהה עם המשטר, פרסמה סרטון חריג תחת הכותרת "היכן להרוג את מלניה", שבו מוצגים תרחישים מפורטים לפגיעה בגברת הראשונה של ארצות הברית, מלניה טראמפ.

הסרטון אף מסתיים באיום ישיר כלפי בנם של בני הזוג, בארון (Barron) טראמפ.

במרכז הסרטון האיראני מוצגים תיעודים של מלניה טראמפ בעת נסיעה בשיירות אבטחה ובביקוריה בניו יורק. הקריין טוען כי החומרים נאספו, לדבריו, באמצעות צילומי לוויין ומקורות אנונימיים, ומציג שורה של טענות על אופן פעילותה של יחידת האבטחה המגינה עליה.

בין היתר נטען כי השירות החשאי האמריקני מכנה את מלניה בשם הקוד "Muse", ומנסה לצייר תמונה שלפיה ניתן לאתר דפוסי תנועה והרגלים קבועים של הגברת הראשונה.

בהמשך הסרטון נטען כי "האובססיה של מלניה לאופנה הפכה לנקודת התורפה הגדולה ביותר שלה". הקריין מציין שורת חנויות יוקרה בשדרה החמישית במנהטן וטוען כי מדובר ביעדים אפשריים.

הסרטון אף מפרט, לכאורה, את היערכות האבטחה סביב ביקוריה של מלניה בחנויות, לרבות סריקות מוקדמות, הסרת פחי אשפה, ריתוך מכסי ביוב והכנת מסלולי פינוי לבתי חולים סמוכים.

בהמשך מועלות גם טענות בנוגע להרגלי הקניות המקוונות של הגברת הראשונה. בין היתר מוזכרות רשתות אופנה ובהן סאקס, מייקל קורס, דולצ'ה וגבאנה ודיאור, תוך קריאה לפגיעה בבגדים המיועדים אליה. הסרטון אף מציג תרחישים תאורטיים לשימוש בחומרי לחימה רעילים ומציע לנסות לגייס אנשי צוות העובדים בסביבתה באמצעות תמריצים כספיים.

לקראת סיומו עובר המסר גם לבנו של הנשיא. "זו רק ההתחלה, בארון טראמפ, חכה לנו", נאמר בסרטון.