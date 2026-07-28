עורך של עיתון חרדי מוכר נעצר אתמול (שני) בידי חוקרי מחלק נוער חשיפה בימ"ר ירושלים, בחשד להחזקת חומרי פדופיליה.

על פי הודעת המשטרה, בביתו שבקריית יערים נתפסו מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד, שיועברו למיצוי ראיות דיגיטליות.

על פי הודעת המשטרה, החוקרים פשטו על ביתו של החשוד באמצעות צו של בית המשפט, עצרו אותו ותפסו ציוד הכולל מחשב נייד ומכשיר טלפון נייד. המוצגים הועברו לבדיקה ולמיצוי ראיות דיגיטליות.

במשטרה מסרו כי החשוד נחקר בחשד להחזקת חומרים אסורים. במהלך היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרו לצורך המשך פעולות החקירה.