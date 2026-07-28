מפקד גדוד מילואים הפועל בימים אלה בגזרה מבצעית רגישה ברצועת הביטחון בלבנון מזהיר מפני פגיעה בכשירות המבצעית של יחידתו בעקבות החלטת צה"ל לצמצם בכמעט 30% את מצבת כוח האדם המאושרת לגדוד במהלך התעסוקה המבצעית.

במכתב חריף ששיגר לסגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, לאלוף פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, לראש אגף כוח האדם, האלוף דדו בר כליפא, ולראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ברק חירם, מתאר המג"ד מציאות שלדבריו אינה מאפשרת ליחידה לבצע את משימותיה באופן תקין.

על פי המכתב, שהובא בגלי צה"ל, ההחלטה התקבלה לאחר שנקבע כי מצבת כוח האדם של הגדוד תיקבע בהתאם למספר החיילים שהתייצבו בימים הראשונים של התעסוקה המבצעית. המשמעות היא שכל חייל שלא הגיע בתחילת התקופה - גם אם תכנן להצטרף בהמשך בשל אילוצי עבודה, לימודים, שהות בחו"ל או נסיבות אחרות - לא יוכל עוד להתגייס, משום שהתקן שלו בוטל.

לדברי המג"ד, ההחלטה יצרה מחסור משמעותי בכוח אדם ופגעה גם בתפקידי מעטפת חיוניים. במכתבו הוא מציין כי בעקבות הקיצוץ נותר הגדוד ללא מספר בעלי תפקידים מרכזיים, בהם טבחים, נהגים, סמב"צים וחובשים.

"נקלענו למצוקת תקני כוח אדם חמורה ביותר, שפוגעת פגיעה קשה ביכולת שלנו לעמוד במשימותינו, ומציבה בפנינו, המפקדים, דילמות פיקודיות וערכיות בלתי אפשריות", כתב.

עוד טען כי במהלך ההיערכות לתעסוקה כבר החלו חיילים בתהליך הגיוס למילואים, אולם בהמשך נגרעו ממצבת כוח האדם של הגדוד. לדבריו, הדבר נעשה "באופן שרירותי, ללא כל אפיון יסודי של צורכי היחידה, של התכנון שבוצע ביחידה ושל התחייבויות היחידה לחיילים".

המג"ד מתריע גם מפני הפגיעה במוטיבציה של משרתי המילואים. לדבריו, רבים מהחיילים שקיבלו צו מילואים ביטלו חופשות משפחתיות, הסדירו את היעדרותם ממקומות העבודה ונערכו לשירות ממושך - ורק ברגע האחרון עודכנו כי גיוסם מבוטל.

"ההחלטה לבטל להם את הצו ברגע האחרון היא עלבון למי ששמו את חייהם בצד עבור השירות", כתב.

במכתב הוא מזהיר גם מפני ההשלכות ארוכות הטווח על מערך המילואים: "השאלה האמיתית והמדאיגה ביותר היא מה יקרה בתעסוקה הבאה. כיצד יוכלו המפקדים לדרוש מהחיילים להתייצב בצו הבא? חייל שלא ירצה לבוא יוכל לטעון בצדק: 'הצבא משחרר ומגייס כמה שבא לו, אז כנראה שאני לא באמת חיוני'. טענה דומה תועלה גם מצד מעסיקים".

לדבריו, לוחמי הגדוד התייצבו פעם אחר פעם מתוך תחושת שליחות, אולם "הצעד הנוכחי מותח את החבל מעבר ליכולת הקיבולת הפיקודית והערכית שלנו".