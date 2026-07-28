צה"ל פשט על כפרי התפר דובר צה"ל

כוחות צה"ל מחטיבת אפרים השלימו בימים האחרונים מבצע חטיבתי רחב היקף נגד תשתיות ההסתננות במרחב התפר.

במסגרת הפעילות פעלו הכוחות במקביל במספר כפרים בגזרה, סרקו עשרות מוקדים ועצרו כ-30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננויות לשטח ישראל.

הפעילות התמקדה בכפרי התפר ובין היתר בטולכרם, קלקיליה, עזון עתמה, שוויכה וכפרים נוספים. בצה"ל הדגישו כי המבצע כוון נגד התשתית הארגונית והמבצעית המאפשרת את ההסתננויות, ולא רק נגד השוהים הבלתי חוקיים עצמם.

בצה"ל מסבירים כי המבצע הוא חלק ממאמץ מתמשך לחיזוק ההגנה על קו התפר - אחד המרחבים הביטחוניים המרכזיים בהגנה על עורף מדינת ישראל.

לאורך הגזרה פועלים הכוחות באופן רציף לאיתור, מניעה וסיכול של ניסיונות חדירה ופעילות טרור, תוך שילוב של מודיעין, אמצעים טכנולוגיים, פעילות מבצעית ושיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון.

במהלך השנה האחרונה הובילה חטיבת אפרים שינוי תפיסתי, מבצעי ומודיעיני בהתמודדות עם תופעת ההסתננויות. במסגרת זו הוקם בחטיבה "תא תפר" ייעודי, המרכז את כלל המידע והמחקר בנושא ומייצר תמונת מצב עדכנית, לאחר שהתברר כי חלק ניכר ממקרי ההסתננות מתבצעים בידי חוליות הברחה קבועות הפועלות באופן שיטתי לאורך קו התפר.

לפי צה"ל, המסקנות המודיעיניות הובילו להחלטה להעביר את מרכז הכובד מהתמודדות עם המסתננים עצמם לפגיעה במבריחים ובתשתיות המסייעות להם. בהתאם לכך יצאו כוחות החטיבה למבצע רחב היקף שבמסגרתו פעלו בו-זמנית במספר מוקדים במטרה לעצור את החשודים ולפגוע בשרשרת ההברחה.

בצה"ל מציינים כי המבצע הנוכחי הוא חלק ממערך רחב יותר של צעדים שננקטו בחודשים האחרונים להגברת הביטחון במרחב. בין היתר הוקם גדוד "פנתר" - גדוד מרחבי ייעודי המתמחה בפעילות בקו התפר, עובה מערך ההגנה לאורך הגזרה, הורחב המאמץ המודיעיני נגד תשתיות ההסתננות, ובמקביל מתקיימים מבצעים התקפיים דוגמת "חומת ברזל" בטולכרם, שבמסגרתם פועלים הכוחות נגד תשתיות הטרור המאיימות על יישובי קו התפר.

מפקד חטיבת אפרים, אל"ם פ', אמר: "ההגנה במרחב התפר מתחילה ביוזמה ובהתקפיות. נוכחות רציפה בעומק הכפרים, פעילות ממוקדת נגד תשתיות ההסתננות וחיכוך מתמשך עם האויב מייצרים מודיעין איכותי, מאפשרים פגיעה באויב וסיכול תשתיות טרור".